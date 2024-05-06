В порту Азова силовики задержали капитана судна из Туниса

Теплоход прибыл из порта Сус в Тунисе. В порту Азова сотрудники Ростовской таможни и ПУ ФСБ России по Ростовской области обнаружили у капитана почти 50 тысяч долларов США. Сумма незаконно перевозимых денег за вычетом разрешенных к ввозу без декларации достигла 36,9 тысячи долларов США. Деньги хранились у мужчины сейфе, расположенном в его каюте.