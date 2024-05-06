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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В порту Азова задержали капитана из Туниса

В порту Азова силовики задержали капитана судна из Туниса

6 мая 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney
В порту Азова задержали капитана из Туниса
Капитана теплохода из Туниса задержали в Азовском порту за попытку незаконного ввоза в страну свыше 45 тысяч долларов. Деньги были обнаружены в сейфе его каюты, сообщает Южное Таможенное управление.

Теплоход прибыл из порта Сус в Тунисе. В порту Азова сотрудники Ростовской таможни и ПУ ФСБ России по Ростовской области обнаружили у капитана почти 50 тысяч долларов США. Сумма незаконно перевозимых денег за вычетом разрешенных к ввозу без декларации достигла 36,9 тысячи долларов США. Деньги хранились у мужчины сейфе, расположенном в его каюте.

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За незаконную перевозку наличных в крупном размере таможенники возбудили уголовное дело Теперь капитану судна грозит штраф или срок до двух лет. По решению суда, деньги у мужчины изъяли.

Ранее стало известно, что в Ростовской области за нарушения ПДД самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей.

До этого жителей Ростовской области стали массово штрафовать за иностранную музыку.

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