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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным

В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным

6 мая 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным
На неделе с 6 по 12 мая в Ростовской области похолодает с +23 до +16 градусов, сообщают метеорологи.

Во вторник воздух в донской столице прогреется до +23 градусов, а уже в среду направление ветра сменится на северное и температура опустится до +16 градусов. Кроме того, утром 8 мая могут выпасть осадки в виде дождя.

В День Победы, 9 мая, будет ясная погода. Днем даже немного потеплеет до +18 градусов, но вечером будет на пару градусов прохладнее.

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В пятницу и субботу, 10 и 11 мая, днем будет +16 градусов. А в воскресенье потеплеет до +20 градусов.

Ранее стало известно, что с 6 мая Ростовскую область накроет сильнейшая магнитная буря. Пик ее активности ожидается в 09.00.

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