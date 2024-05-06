В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Во вторник воздух в донской столице прогреется до +23 градусов, а уже в среду направление ветра сменится на северное и температура опустится до +16 градусов. Кроме того, утром 8 мая могут выпасть осадки в виде дождя.
В День Победы, 9 мая, будет ясная погода. Днем даже немного потеплеет до +18 градусов, но вечером будет на пару градусов прохладнее.
В пятницу и субботу, 10 и 11 мая, днем будет +16 градусов. А в воскресенье потеплеет до +20 градусов.
Ранее стало известно, что с 6 мая Ростовскую область накроет сильнейшая магнитная буря. Пик ее активности ожидается в 09.00.