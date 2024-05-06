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В Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков

В Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков

6 мая 2024, 08:30
Фото: donland.ru
В Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков
Исполняющим обязанности министра региональной политики и массовых коммуникаций стал Владимир Островский, заявили в правительстве Ростовской области.

В пресс-службе правительства подтвердили слухи об уходе Дмитрия Шаркова с поста министра региональной политики и массовых коммуникаций. Временно исполнять его обязанности будет Владимир Островский. До этого он занимал должность первого заместителя Шаркова. На сайте правительства региона уже обновили информацию о структуре министерства. Портал 1рнд со ссылкой на свои источники пишет, что экс-министр перейдет на работу в Администрацию президента.

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Свою должность Шарков занимал с января 2022 года. До этого он возглавлял аппарат парламента Ростовской области.

Ранее в Ростовской области уволился министр транспорта Владимир Окунев. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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