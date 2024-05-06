В Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В пресс-службе правительства подтвердили слухи об уходе Дмитрия Шаркова с поста министра региональной политики и массовых коммуникаций. Временно исполнять его обязанности будет Владимир Островский. До этого он занимал должность первого заместителя Шаркова. На сайте правительства региона уже обновили информацию о структуре министерства. Портал 1рнд со ссылкой на свои источники пишет, что экс-министр перейдет на работу в Администрацию президента.
Свою должность Шарков занимал с января 2022 года. До этого он возглавлял аппарат парламента Ростовской области.
Ранее в Ростовской области уволился министр транспорта Владимир Окунев. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.