В Таганрогский залив неизвестные слили черную жижу

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Неизвестную субстанцию у берегов заметили в районе села Новобессергеневка 5 мая. На фото видно, что к берегу прибило волны залива, окрашенные в черный цвет. Жители рассказывают, что от воды исходит неприятный запах. Они предполагают, что в залив могли слить канализационные или нефтяные отходы.
В министерстве природы региона и надзорных органах информацию о загрязнении залива никак не комментировали.
Ранее активисты нашли свалку с фекалиями в лесной зоне Азова. Они заявили, что отходы туда массово сливают ассенизаторы. Подробнее о ситуации рассказала RostovGazeta.