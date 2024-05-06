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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Неизвестные отходы слили в Таганрогский залив в Ростовской области

В Таганрогский залив неизвестные слили черную жижу

6 мая 2024, 07:19
Фото: vk.com/newbs_online
Неизвестные отходы слили в Таганрогский залив в Ростовской области
Черную жидкость с неприятным запахом заметили в Таганрогском заливе, пишут местные жители в социальных сетях.

Неизвестную субстанцию у берегов заметили в районе села Новобессергеневка 5 мая. На фото видно, что к берегу прибило волны залива, окрашенные в черный цвет. Жители рассказывают, что от воды исходит неприятный запах. Они предполагают, что в залив могли слить канализационные или нефтяные отходы.

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В министерстве природы региона и надзорных органах информацию о загрязнении залива никак не комментировали.

Ранее активисты нашли свалку с фекалиями в лесной зоне Азова. Они заявили, что отходы туда массово сливают ассенизаторы. Подробнее о ситуации рассказала RostovGazeta.

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