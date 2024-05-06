В Таганрогский залив неизвестные слили черную жижу

Неизвестную субстанцию у берегов заметили в районе села Новобессергеневка 5 мая. На фото видно, что к берегу прибило волны залива, окрашенные в черный цвет. Жители рассказывают, что от воды исходит неприятный запах. Они предполагают, что в залив могли слить канализационные или нефтяные отходы.