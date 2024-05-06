Заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области

Недавные заморозки привели к тому, что у садоводов погибли фруктовые и овощные культуры. В этом году люди лишились ягод, орехов, фруктов, винограда, и даже картофеля. Специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов отмечает, с 9 на 10 мая в Ростовской области возможны на поверхности почвы и в воздухе, причем не только в северных районах, но и в центральной части региона — в Новочеркасске, Азове, Ростове. И чтобы спасти оставшиеся побеги, нужно прибегнуть к некоторым хитростям.