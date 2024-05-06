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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Заморозки уничтожили урожай в Ростовской области

Заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области

6 мая 2024, 13:41
Фото: rostovgazeta.ru
Заморозки уничтожили урожай в Ростовской области
В ночь с 4 на 5 мая на севере Ростовской области температура снизилась до -5 градусов, что могло вызвать гибель урожая фруктов, ягод, орехов, винограда, а также некоторых овощных культур, в том числе картофеля, сообщает Donnews.ru.

Недавные заморозки привели к тому, что у садоводов погибли фруктовые и овощные культуры. В этом году люди лишились ягод, орехов, фруктов, винограда, и даже картофеля. Специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов отмечает, с 9 на 10 мая в Ростовской области возможны на поверхности почвы и в воздухе, причем не только в северных районах, но и в центральной части региона — в Новочеркасске, Азове, Ростове. И чтобы спасти оставшиеся побеги, нужно прибегнуть к некоторым хитростям.

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Для того, чтобы урожай пережил новую волну заморозков можно укрыть его агроспаном, ковром или шубой. Второй способ — «дождевание».

То есть, с вечера необходимо крону дерева обильно полить водой. А если побеги появились уже после заморозков, то специалист рекомендует обработать их стимулятором роста, полить и укоротить.

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