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Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире

Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире

7 мая 2024, 16:50
Фото: pxhere.com
Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире
Сотрудница администрации Азова дала компании разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире своей матери, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Азовский городской суд отправил под стражу на два месяца Марину Ковалевич — главного архитектора в администрации Азова. Она стала фигуранткой уголовного дела о коррупции.

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В 2022 году Ковалевич получила от генерального директора ООО СЗ «РСК» взятку. Компания выполнила ремонт в квартире матери Ковалевич взамен на разрешение на строительство ЖК улице Красногоровской в Азове. Стоимость проделанного чиновнице ремонта позже оценили в 180 тысяч рублей.

Через год главный архитектор решила получить от гендиректора СЗ «РСК» другую взятку. Она потребовала скидку в 1,4 миллиона рублей для покупки квартиры в ЖК на Красногоровской. За это она обещала дать разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса.

Задержали Ковалевич лишь в конце апреля этого года. Расследование ее дела продолжается.

Ранее суд в Ростовской области утвердил приговор экс-сотруднику ДПС по делу о поборах.

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