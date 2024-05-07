Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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Updated Сегодня, 16:52
Азовский городской суд отправил под стражу на два месяца Марину Ковалевич — главного архитектора в администрации Азова. Она стала фигуранткой уголовного дела о коррупции.
В 2022 году Ковалевич получила от генерального директора ООО СЗ «РСК» взятку. Компания выполнила ремонт в квартире матери Ковалевич взамен на разрешение на строительство ЖК улице Красногоровской в Азове. Стоимость проделанного чиновнице ремонта позже оценили в 180 тысяч рублей.
Через год главный архитектор решила получить от гендиректора СЗ «РСК» другую взятку. Она потребовала скидку в 1,4 миллиона рублей для покупки квартиры в ЖК на Красногоровской. За это она обещала дать разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса.
Задержали Ковалевич лишь в конце апреля этого года. Расследование ее дела продолжается.
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