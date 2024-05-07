Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире

Через год главный архитектор решила получить от гендиректора СЗ «РСК» другую взятку. Она потребовала скидку в 1,4 миллиона рублей для покупки квартиры в ЖК на Красногоровской. За это она обещала дать разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса.