Дефицит акушеров сложился в медучреждениях Ростовской области

В 2024 году в Ростовской области специалисты данной отрасли стали более востребованными на 35%. Здесь им готовы платить в среднем 53,2 тысячи рублей в месяц. Так, в среднем по стране на одну вакансию претендуют 1,1 соискателя, при этом в Ростовской области этот показатель равен 1,5, при нижней границе нормы четыре резюме на одну вакансию.