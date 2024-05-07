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Дефицит акушеров сложился в медучреждениях Ростовской области

Дефицит акушеров сложился в медучреждениях Ростовской области

7 мая 2024, 09:15
Фото: 1MI
Дефицит акушеров сложился в медучреждениях Ростовской области
За 2024 год в России было открыто более трех тысяч вакансий для акушеров. Это на 8% больше, чем за весь прошлый год. Ростовская область вошла в топ-20 регионов с самым высоким спросом, сообщает hh.ru.

В 2024 году в Ростовской области специалисты данной отрасли стали более востребованными на 35%. Здесь им готовы платить в среднем 53,2 тысячи рублей в месяц. Так, в среднем по стране на одну вакансию претендуют 1,1 соискателя, при этом в Ростовской области этот показатель равен 1,5, при нижней границе нормы четыре резюме на одну вакансию.

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Самый высокий спрос на акушеров в Москве — 13,5%, Санкт-Петербурге — 6,4% и Московской области — 5,6% Однако предложения по заработной плате сильно отличаются. В Москве специалистам обещают платить в среднем 100 тысяч в месяц. Второе место занимает Брянская область. Здесь работодатели могут предложить около 90 тысяч рублей в месяц. На третьем месте расположился Забайкальский край с зарплатой в 89,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что врачи в Ростове помогли беременной, у которой плацента вросла в мочевой пузырь.

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