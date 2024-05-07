Дефицит акушеров сложился в медучреждениях Ростовской области

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В 2024 году в Ростовской области специалисты данной отрасли стали более востребованными на 35%. Здесь им готовы платить в среднем 53,2 тысячи рублей в месяц. Так, в среднем по стране на одну вакансию претендуют 1,1 соискателя, при этом в Ростовской области этот показатель равен 1,5, при нижней границе нормы четыре резюме на одну вакансию.
Самый высокий спрос на акушеров в Москве — 13,5%, Санкт-Петербурге — 6,4% и Московской области — 5,6% Однако предложения по заработной плате сильно отличаются. В Москве специалистам обещают платить в среднем 100 тысяч в месяц. Второе место занимает Брянская область. Здесь работодатели могут предложить около 90 тысяч рублей в месяц. На третьем месте расположился Забайкальский край с зарплатой в 89,6 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что врачи в Ростове помогли беременной, у которой плацента вросла в мочевой пузырь.