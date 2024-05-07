День национальных приоритетов планируется посвятить будущему развитию экономики

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В число спикеров сессии вошли первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заммэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.
Повестка дня мероприятия также охватывает вопросы производительности труда, роли федерального центра и органов региональной власти в нормализации инвестиционного климата, поддержки субъектов МСП и деловой активности, влияния финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, снятия транспортно-логистических ограничений для обеспечения логистического суверенитета страны, пишет РИА «Новости».
Кроме того, запланированы две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». С докладами выступят заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, сотрудники госкорпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, представители деловых сообществ и региональных органов власти.
В ходе мероприятия участники должны дать оценку совместной деятельности российского правительства, бизнеса и регионов по созданию нормального инвестиционного климата, реализации Регионального инвестиционного стандарта, а также механизма обратной связи с бизнесом. Ожидается подведение итогов исполнения национального проекта «Производительность труда».