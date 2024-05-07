rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Деньги так и не нашли: бухгалтер и кассир вывели из больницы на 45 млн руб в Ростове

Деньги так и не нашли: бухгалтер и кассир вывели из больницы в Ростове 45 млн рублей

7 мая 2024, 13:23
Фото: Unsplash
Деньги так и не нашли: бухгалтер и кассир вывели из больницы на 45 млн руб в Ростове

Бухгалтер и кассир вывели из частной больницы в Ростове 45 млн рублей

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бухгалтера и кассира, укравших у частной клиники в Ростове десятки миллионов рублей, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

53-летняя фигурантка дела устроилась в коммерческую клинику бухгалтером. Она провела ревизию за прошлые годы и указала руководству, что старый коллектив незаконно начислил себе премий на 1,4 миллиона рублей. Эта информация не соответствовала реальности. Однако руководство бухгалтеру поверило и уволило прежних сотрудников. Рабочее место сохранил лишь кассир, пришедшая на должность незадолго до нового бухгалтера. Позже выяснится, что кассир была судима за мелкие мошенничества.

Новые виды мошенничества. О чем стоит знать жителям Ростовской области
Узнать подробнее

Позже женщины подружились и придумали схему вывода средств. Бухгалтер просила подчиненную перевести со счета клиники на карту подруги двести тысяч, а потом их обналичить. Только в бухгалтерском отчете по приказу начальницы кассир писала, что деньги шли, например, на оплату страховок. Затем обналиченные деньги дамы делили между собой. Всего им удалось вывести со счетов частной клиники больше 45 миллионов рублей.

Однако долго скрывать свои махинации сотрудницы не смогли. По факту вывода средств было возбуждено уголовное дело. Суд впоследствии признал женщин виновными и приговорил каждую к пяти годам колонии. Также было арестовано и их имущество. При этом куда пропали 45 миллионов рублей, женщины так и не сказали. Суммарная стоимость их имущества все равно не дотягивает до украденной суммы.

Ранее сообщалось, что экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО.

Читайте также:
Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в МосквуСуд пересмотрит дело дезертира, напавшего на полицейских в Ростовской областиЖена избитого ветерана СВО в Ростове рассказала об угрозах со стороны нападавших
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Синоптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в Ростове
Сегодня, 07:01
«Посмотрим, будете ли вы живы вообще»: Карпин описал сложное положение «Ростова»
Сегодня, 06:40
Юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области
Сегодня, 06:20
Жители Ростовской области массово переоборудуют погреба в бункеры
Сегодня, 05:57
Ультраполярное вторжение стало причиной резких заморозков в Ростовской области
Сегодня, 05:20
К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону
Сегодня, 04:30
"