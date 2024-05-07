Деньги так и не нашли: бухгалтер и кассир вывели из больницы в Ростове 45 млн рублей

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
53-летняя фигурантка дела устроилась в коммерческую клинику бухгалтером. Она провела ревизию за прошлые годы и указала руководству, что старый коллектив незаконно начислил себе премий на 1,4 миллиона рублей. Эта информация не соответствовала реальности. Однако руководство бухгалтеру поверило и уволило прежних сотрудников. Рабочее место сохранил лишь кассир, пришедшая на должность незадолго до нового бухгалтера. Позже выяснится, что кассир была судима за мелкие мошенничества.
Позже женщины подружились и придумали схему вывода средств. Бухгалтер просила подчиненную перевести со счета клиники на карту подруги двести тысяч, а потом их обналичить. Только в бухгалтерском отчете по приказу начальницы кассир писала, что деньги шли, например, на оплату страховок. Затем обналиченные деньги дамы делили между собой. Всего им удалось вывести со счетов частной клиники больше 45 миллионов рублей.
Однако долго скрывать свои махинации сотрудницы не смогли. По факту вывода средств было возбуждено уголовное дело. Суд впоследствии признал женщин виновными и приговорил каждую к пяти годам колонии. Также было арестовано и их имущество. При этом куда пропали 45 миллионов рублей, женщины так и не сказали. Суммарная стоимость их имущества все равно не дотягивает до украденной суммы.
Ранее сообщалось, что экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО.