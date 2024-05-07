Деньги так и не нашли: бухгалтер и кассир вывели из больницы в Ростове 45 млн рублей

Однако долго скрывать свои махинации сотрудницы не смогли. По факту вывода средств было возбуждено уголовное дело. Суд впоследствии признал женщин виновными и приговорил каждую к пяти годам колонии. Также было арестовано и их имущество. При этом куда пропали 45 миллионов рублей, женщины так и не сказали. Суммарная стоимость их имущества все равно не дотягивает до украденной суммы.