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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

До -5 градусов может опуститься температура в Ростовской области с 9 мая

До -5 градусов может опуститься температура в Ростовской области с 9 мая

7 мая 2024, 10:16
Фото: rostovgazeta.ru
До -5 градусов может опуститься температура в Ростовской области с 9 мая
Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание с 9 по 11 мая в Ростовской области. В связи с этом Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов быть осторожнее на дорогах, сообщает ведомство.

Метеорологи сообщают, что ночью и утром 9–11 мая в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности земли до -5 градусов. Во избежание дорожных аварий сотрудники ГИБДД рекомендуют быть внимательными и двигаться с такой скоростью движения, которая будет соответствовать погодным условиям.

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Ведомство отмечает, что необходимо соблюдать дистанцию, боковой интервал и избегать резких маневров. Пешеходам при пересечении проезжей части не рекомендуется использовать телефоны, наушники и другие гаджеты.

Ранее заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области, а климатолог Александр Иошпа назвал главную причину майского похолодания в регионе.

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