До -5 градусов может опуститься температура в Ростовской области с 9 мая

Метеорологи сообщают, что ночью и утром 9–11 мая в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности земли до -5 градусов. Во избежание дорожных аварий сотрудники ГИБДД рекомендуют быть внимательными и двигаться с такой скоростью движения, которая будет соответствовать погодным условиям.