До -5 градусов может опуститься температура в Ростовской области с 9 мая

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Метеорологи сообщают, что ночью и утром 9–11 мая в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности земли до -5 градусов. Во избежание дорожных аварий сотрудники ГИБДД рекомендуют быть внимательными и двигаться с такой скоростью движения, которая будет соответствовать погодным условиям.
Ведомство отмечает, что необходимо соблюдать дистанцию, боковой интервал и избегать резких маневров. Пешеходам при пересечении проезжей части не рекомендуется использовать телефоны, наушники и другие гаджеты.
Ранее заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области, а климатолог Александр Иошпа назвал главную причину майского похолодания в регионе.