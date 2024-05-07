Дома разрушаются, воды нет: в Ростовской области поселок превращается в призрак

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Напомним, что жители поселка Разъезд Северный Донец неоднократно обращались в редакцию. Люди жаловались на разрушающиеся дома, на отсутствие питьевой воды. Недавно на железнодорожных путях здесь убрали деревянный переход. Из-за этого пожилые люди на костылях, возвращаясь с электрички, вынуждены прыгать через пути и ямы.
В администрации Каменского района рассказали, что подвоз воды в поселок осуществляет каменский филиал ГУП РО «УРСВ». Однако делается это исключительно по заявкам жителей по телефону диспетчерской.
«Заявок о подвозе воды от жителей поселка Разъезд Северный Донец в ГУП РО „УРСВ“ не поступало», — подчеркнули в администрации.
Здесь же сообщили, что постановка на учет и ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется по месту их жительства органами местного самоуправления. И носит заявительный характер.
«Мы переселяем граждан из аварийного жилья. Но у собственников должны быть документы на собственность, и их дом должен быть признан аварийным. А лицевые счета в домах не открывались. Люди даже не платили коммуналку. Да и многие больше десяти лет не живут в своем доме. Конечно, дом будет разрушаться», — разъяснили в администрации.
В официальном ответе на запрос также подчеркнули, что обустройство пешеходного перехода на железнодорожных путях не относится к компетенции администрации района — оно является неотъемлемой частью инженерного оснащения инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Сегодня, по информации администрации, в поселке Разъезд Северный Донец с численностью 16 человек, по факту осталось лишь пять жителей.