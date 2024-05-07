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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Каменском районе разъяснили, почему ухудшается жизнь в селе Разъезд Северный Донец

Дома разрушаются, воды нет: в Ростовской области поселок превращается в призрак

7 мая 2024, 10:13
Фото: Гугл Карты
В Каменском районе разъяснили, почему ухудшается жизнь в селе Разъезд Северный Донец

В Каменском районе разъяснили, почему ухудшается жизнь в вымирающем поселке

Действия органов местного самоуправления по оказанию помощи в обеспечении проживающих в поселке Разъезд Северный Донец жилыми помещениями регламентированы нормами жилищного законодательства. Об этом RostovGazeta сообщили в администрации Каменского района.

Напомним, что жители поселка Разъезд Северный Донец неоднократно обращались в редакцию. Люди жаловались на разрушающиеся дома, на отсутствие питьевой воды. Недавно на железнодорожных путях здесь убрали деревянный переход. Из-за этого пожилые люди на костылях, возвращаясь с электрички, вынуждены прыгать через пути и ямы.

В администрации Каменского района рассказали, что подвоз воды в поселок осуществляет каменский филиал ГУП РО «УРСВ». Однако делается это исключительно по заявкам жителей по телефону диспетчерской.

«Заявок о подвозе воды от жителей поселка Разъезд Северный Донец в ГУП РО „УРСВ“ не поступало», — подчеркнули в администрации.
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«Заявок о подвозе водоснабжения от жителей поселка Разъезд Северный Донец в ГУП РО „УРСВ“ не поступало», — подчеркнули в администрации.«Заявок о подвозе водоснабжения от жителей поселка Разъезд Северный Донец в ГУП РО „УРСВ“ не поступало», — подчеркнули в администрации.
«Заявок о подвозе водоснабжения от жителей поселка Разъезд Северный Донец в ГУП РО „УРСВ“ не поступало», — подчеркнули в администрации.
Фото: Яндекс.Карты

Здесь же сообщили, что постановка на учет и ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется по месту их жительства органами местного самоуправления. И носит заявительный характер.

«Мы переселяем граждан из аварийного жилья. Но у собственников должны быть документы на собственность, и их дом должен быть признан аварийным. А лицевые счета в домах не открывались. Люди даже не платили коммуналку. Да и многие больше десяти лет не живут в своем доме. Конечно, дом будет разрушаться», — разъяснили в администрации.

В официальном ответе на запрос также подчеркнули, что обустройство пешеходного перехода на железнодорожных путях не относится к компетенции администрации района — оно является неотъемлемой частью инженерного оснащения инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Сегодня, по информации администрации, в поселке Разъезд Северный Донец с численностью 16 человек, по факту осталось лишь пять жителей.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Аварийное жилье#Помощь#Водоснабжение#Каменский район#Разъезд Северный Донец#Разрушающиеся дома#Отсутствие питьевой воды
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