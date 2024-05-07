Дома разрушаются, воды нет: в Ростовской области поселок превращается в призрак

Напомним, что жители поселка Разъезд Северный Донец неоднократно обращались в редакцию. Люди жаловались на разрушающиеся дома, на отсутствие питьевой воды. Недавно на железнодорожных путях здесь убрали деревянный переход. Из-за этого пожилые люди на костылях, возвращаясь с электрички, вынуждены прыгать через пути и ямы.