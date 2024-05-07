Эксперт заявил, как новые регионы повлияли на туризм в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Эксперт заявил «РБК Ростов», что турпоток растет за счет жителей соседних регионов, приезжающих в Ростовскую область на выходные. Туристический спрос связан с увеличением занятости в новых субъектах РФ.
«Мы видим, как сегодня на юге появляется огромное количество отдыхающих из новых регионов Российской Федерации — строители, бизнесмены, чиновники», — заявил Волков.
Он добавил, что бизнес активно вкладывается в развитие туризма в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что судна на подводных крыльях «Метеор» хотят запустить из Таганрога в Волгоградскую область.