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Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Поток туристов в Ростовскую область растет за счет жителей новых регионов

Эксперт заявил, как новые регионы повлияли на туризм в Ростовской области

7 мая 2024, 17:59
Фото: Правительство Ростовской области
Поток туристов в Ростовскую область растет за счет жителей новых регионов

Глава ОСИГ заявил, как новые регионы повлияли на туризм в Ростовской области

С начала года в Ростовской области прибавилось число туристов, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Эксперт заявил «РБК Ростов», что турпоток растет за счет жителей соседних регионов, приезжающих в Ростовскую область на выходные. Туристический спрос связан с увеличением занятости в новых субъектах РФ.

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«Мы видим, как сегодня на юге появляется огромное количество отдыхающих из новых регионов Российской Федерации — строители, бизнесмены, чиновники», — заявил Волков.

Он добавил, что бизнес активно вкладывается в развитие туризма в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что судна на подводных крыльях «Метеор» хотят запустить из Таганрога в Волгоградскую область.

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#Виктория Прутковская#Общество#Бизнес#Новости#Ростов-на-Дону#Внутренний туризм#Туризм в Ростовской области
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