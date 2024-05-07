Годовые результаты продаж в 1,5 млн новых автомобилей вполне достижимы

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Ажиотаж, вызванный ожиданиями новой волны повышения цен, постепенно спал, и в авторитейле ярче проявил себя период покупателя. Склады по-прежнему были щедро наполнены, и наличие лишних машин не давало многим китайским брендам увеличивать цены. В мае к ограничивающим рост рынка факторам добавятся длинные выходные. В то же время производители в связи с необходимостью поддержания объемов и дальше будут помогать продажам поддержками. При относительной стабильности курса рубля можно рассчитывать, что результаты мая окажутся схожи с апрельскими. Май и июнь при этом станут решающими для понимания общего годового тренда в авторитейле.
Ожидание результатов продаж апреля всегда противоречивы. С одной стороны, после закрытия квартала в марте и определенных «приписок» дилеров в угоду бонусов импортеров в апреле салонам приходится продавать немало «желтых» машин. На них они уже не могут получить F&I поддержки дистрибьюторов, и для них сложнее находить владельцев. С другой стороны, надолго замороженные в «металле» оборотные средства неизбежно несут угрозу финансовой стабильности любому салону, и в целях сохранения приемлемой оборачиваемости наполненных складов дилерам приходится идти на уступки, всеми средствами ускоряя продажи. Так или иначе, но рынок, похоже, стабилизировался после мартовского ажиотажа, созданного волной негативных новостей о закрывающихся каналах параллельного импорта, о доначислении со второго месяца весны утилизационного сбора и всплеска на этом фоне объема завоза машин «впрок».
Vesta — двигатель продаж
В обычных условиях апрель всегда был достаточно динамичным месяцем в автобизнесе. В текущем году эта традиция не изменилась: и покупателей, и машин на рынке было достаточно. В итоге продажи новых легковых и LCV-автомобилей составили 143,7 тысячи «штук». И хотя это на 4% меньше, чем месяцем ранее, то есть ежемесячный рост прервался, но все же гораздо лучше (+78%), по сравнению с апрелем прошлого года.
Ярким рекордом продаж отметилась Lada. Завод отчитался о реализации 45 551 автомобиля — лучший результат за месяц с 2012 года. Это на 65% больше, чем в апреле прошлого года, и на 2,7 тысячи а/м (или на 6%) превышает показатели марта. Рост продаж Lada наперекор тренду рынка — не случайность. Завод продолжает быть основным бенефициаром программы господдержки автокредитования. Кроме того, в апреле на рынке была возможность купить уже две модели из Тольятти с автоматической коробкой передач.
Продажи Lada Vesta росли активнее, чем какой-либо другой машины АвтоВАЗа. Было реализовано 13,5 тысячи «штук», на 15% больше, чем в марте. Успехи в бизнесе позволяют производителю повышать цены. По информации дилеров, прайс-лист на автомобили из майских поставок оказался на 30 тысяч рублей выше, чем в апреле. Росли продажи и некогда бюджетной модели Granta (21,4 тысячи а/м, +7,7% к апрелю). На складах в Тольятти нашлось несколько тысяч японских АКП, которые в прошлом могли быть использованы на моделях Datsun, но достались Granta. И наконец, кроссоверы семейства Lada Niva нашли 10 тысяч покупателей — тот же объем, что и в марте.
Всего с начала года отечественный автогигант отгрузил дилерам 137 тысяч машин. И рассчитывает продать в текущем году до полумиллиона а/м. В период с 28 апреля по 12 мая предприятие в Тольятти находится в плановом корпоративном отпуске, но на доступность машин на площадках дилеров это едва ли повлияет. Производство в последнее время опережает продажи на 10-15%, склады Lada хорошо наполнены.
Solaris нарасхват
Недостатка в кроссоверах и лифтбеках бренда «Москвич» рынок также не испытывает. В марте столичная марка отчиталась о продаже 2,2 тысячи автомобилей. В то же время кроссоверов по наиболее низким ценам 2023 года у дилеров почти не осталось. Модели «Москвич 3» текущего года продают по немного более высоким, но также едва ли не самым привлекательным на рынке, прайс-листам — от 1,7 миллиона рублей. Тем не менее, относительно марта бизнес бренда в апреле сжался почти на четверть. Похоже, можно говорить о ошибках в выборе продукта для сборки, а отнюдь не о огрехах в ценовом позиционировании.
У другого российского производителя — «Автозавод АГР» — таких проблем нет. Отлично продаются все модели Solaris, которые удается произвести из деталей Hyundai на заводе под Санкт-Петербургом. Конечно, производство в 200-220 а/м в смену как в лучшие времена здесь сейчас недостижимо. Однако в апреле предприятие отчиталось, что выпустило с момента рестарта производства 5,1 тысячи машин, а за смену стали производить почти 150 автомобилей. Бывшие дилеры Hyundai и Kia начали покупать на Solaris франшизы. К началу мая, судя по официальному сайту марки, у нее было уже 44 салона.
Вседорожники из Ульяновска разошлись тиражом 2,8 тысячи машин (-3% к марту). Продажи моделей Patriot могли бы быть значительно больше нынешних 700-800 а/м в месяц, но в текущей геополитической ситуации они массово востребованы для нужд армии, как, впрочем, «Хантеры» и «буханки». И наконец, LCV-технику ГАЗ и Sollers выбрали 5,2 и 0,8 тысячи покупателей соответственно — примерно столько же, сколько и месяцем ранее.
Квартет ведущих китайских марок (Changan, Chery, Geely и Haval) второй месяц подряд реализует почти 50 тысяч а/м, но относительно марта немало «китайцев» продавались хуже. Лидер сегмента Поднебесной — Haval — нашел 14,6 тысячи новых клиентов (-10% к марту) и выделил модели H-серии в суббренд вседорожников повышенной проходимости.
Достижимые 1,5 миллиона
Так или иначе, общий результат бизнеса первых четырех месяцев в 477 тысяч сделок все еще оставляет шанс на то, что рынок в целом в текущем году вырастет до 50% относительно прошлого года. Большая часть товара, конечно же, придется на машины тех или иных китайских марок. В этом свете, а также с учетом работы локальных заводов российских марок и Haval и поставок по параллельному импорту в нашей стране продолжается затоваривание складов. Прервать этот процесс можно только радикальным увеличением объемов продаж.
Однако пока нет никаких предпосылок для того, чтобы в ближайшее время ежемесячные продажи новых автомобилей в России хотя бы начали приближаться к 200 тысячам «штук». Для нашего авторитейла с его нынешней невысокой покупательной способностью более реально выглядят куда более скромные объемы бизнеса. Май и июнь станут решающими для точного понимания трендов автобизнеса за год в целом. Если рынок не будет падать ниже 135-140 тысяч машин в месяц, то к концу декабря объем в 1,5 миллиона автомобилей вполне вероятно будет достигнут.