Годовые результаты продаж в 1,5 млн новых автомобилей вполне достижимы

Недостатка в кроссоверах и лифтбеках бренда «Москвич» рынок также не испытывает. В марте столичная марка отчиталась о продаже 2,2 тысячи автомобилей. В то же время кроссоверов по наиболее низким ценам 2023 года у дилеров почти не осталось. Модели «Москвич 3» текущего года продают по немного более высоким, но также едва ли не самым привлекательным на рынке, прайс-листам — от 1,7 миллиона рублей. Тем не менее, относительно марта бизнес бренда в апреле сжался почти на четверть. Похоже, можно говорить о ошибках в выборе продукта для сборки, а отнюдь не о огрехах в ценовом позиционировании.