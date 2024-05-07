К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону

На заднем плане звучит мелодия из популярного фильма «Семнадцать мгновений весны», а на экране появляются кадры городов, известных своими подвигами во время войны. Среди них Москва, Севастополь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новороссийск и другие.