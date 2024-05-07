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К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону

К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону

7 мая 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону
Российский космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС. Среди городов оказался и Ростов-на-Дону.

Олег Артемьев опубликовал видеоролик, в котором сменяют друг друга фотографии городов-героев, которые были сняты им на борту Международной космической станции (МКС).

На заднем плане звучит мелодия из популярного фильма «Семнадцать мгновений весны», а на экране появляются кадры городов, известных своими подвигами во время войны. Среди них Москва, Севастополь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новороссийск и другие.

Артемьев написал в своем посте: «Традиционно, в преддверии Дня Победы публикую Города-Герои, Города воинской славы и Города трудовой доблести из космоса!» Он также призвал подписчиков отмечаться в комментариях, если он увидят свой город.

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Как минимум трое жителей Ростова откликнулись на призыв космонавта.

Ранее космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты ко Дню космонавтики.

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