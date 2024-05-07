К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Олег Артемьев опубликовал видеоролик, в котором сменяют друг друга фотографии городов-героев, которые были сняты им на борту Международной космической станции (МКС).
На заднем плане звучит мелодия из популярного фильма «Семнадцать мгновений весны», а на экране появляются кадры городов, известных своими подвигами во время войны. Среди них Москва, Севастополь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новороссийск и другие.
Артемьев написал в своем посте: «Традиционно, в преддверии Дня Победы публикую Города-Герои, Города воинской славы и Города трудовой доблести из космоса!» Он также призвал подписчиков отмечаться в комментариях, если он увидят свой город.
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