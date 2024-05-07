Остановку машин запретят на Северном в Ростове. Рассказываем, где введут ограничение

Напомним, в Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона «ЗаБег». Ограничивать движение транспорта будут поэтапно с 9.00 до 11.30. Маршрут включает в себя Театральную площадь, Большую Садовую улицу, проспект Соколова и некоторые другие.