Остановку машин запретят на Северном в Ростове. Рассказываем, где введут ограничение

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Новое дорожное ограничение введут 11 мая. Оно станет бессрочным и коснется всей улицы Беляева. Запрет на остановку и стоянку вводится по обеим сторонам улицы.
Власти объяснили, что ввели ограничение, чтобы повысить пропускную способность улицы. На Беляева часто образуются пробки из-за большого трафика машин с Орбитальной улицы и проспекта Королева.
Напомним, в Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона «ЗаБег». Ограничивать движение транспорта будут поэтапно с 9.00 до 11.30. Маршрут включает в себя Театральную площадь, Большую Садовую улицу, проспект Соколова и некоторые другие.