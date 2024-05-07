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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Остановку машин запретят на Северном в Ростове. Рассказываем, где введут ограничение

Остановку машин запретят на Северном в Ростове. Рассказываем, где введут ограничение

7 мая 2024, 15:02
Фото: Яндекс.Карты
Остановку машин запретят на Северном в Ростове. Рассказываем, где введут ограничение

Остановку машин запретят на Северном в Ростове с 11 мая

Машинам запретят остановку на улице Беляева в Ростове, поделились в департаменте транспорта города.

Новое дорожное ограничение введут 11 мая. Оно станет бессрочным и коснется всей улицы Беляева. Запрет на остановку и стоянку вводится по обеим сторонам улицы.

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Власти объяснили, что ввели ограничение, чтобы повысить пропускную способность улицы. На Беляева часто образуются пробки из-за большого трафика машин с Орбитальной улицы и проспекта Королева.

Напомним, в Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона «ЗаБег». Ограничивать движение транспорта будут поэтапно с 9.00 до 11.30. Маршрут включает в себя Театральную площадь, Большую Садовую улицу, проспект Соколова и некоторые другие.

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