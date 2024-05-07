«Посмотрим, будете ли вы живы вообще»: Карпин описал сложное положение «Ростова»

«Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас это даже в голове не уложится. Это риск просто получить травмы. Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три-четыре раза туда-обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы»