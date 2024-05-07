rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

«Посмотрим, будете ли вы живы вообще»: Карпин описал сложное положение «Ростова»

«Посмотрим, будете ли вы живы вообще»: Карпин описал сложное положение «Ростова»

7 мая 2024, 06:40
Фото: ФК «Ростов»
«Посмотрим, будете ли вы живы вообще»: Карпин описал сложное положение «Ростова»

Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах команды из-за закрытого аэропорта, пишет РИА «Новости».

Тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил свои опасения относительно дальних поездок команды из-за отсутствия работающего аэропорта в городе.

Главный тренер подчеркнул, что заботится о здоровье своих игроков. Он рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются футболисты, когда им приходится проделывать долгий путь на автобусе и самолете. Он отметил, что такие переезды увеличивают риск получения травм и предложил проводить матчи с использованием запасного состава. Карпин подчеркнул, что хотел бы увидеть, как команда соперников сможет сыграть несколько матчей после таких переездов.

Тренер Карпин объяснил разгромное поражение «Ростова» от «Спартака»
Узнать подробнее

«Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас это даже в голове не уложится. Это риск просто получить травмы. Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три-четыре раза туда-обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы»

6 мая «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1. После 27 туров РПЛ команда занимает шестое место вместе с «Крыльями Советов», набрав 40 очков.

Ранее ФК «Ростов» также вылетел из Кубка России.

Читайте также:
«Дурацкие голы были»: главный тренер «Ростова» Карпин высказался о ничье с «Сочи»«Могли забить больше»: Карпин остался не доволен победой «Ростова» над «Динамо»Футболисты «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте 2024 года
#Спорт#Ростов-на-Дону#Футбол#ФК "Ростов"#Аэропорт#Валерий Карпин#ФК "Локомотив"#Футбол в Ростове#Травмы#Карпин#Кубок России#Тренер Карпин
Подпишитесь
Таганрогский залив убивают черной жижей, а заморозки оставили дончан без фруктов
Вчера, 15:45
Майнинговую ферму продают в Ростове за три миллиона рублей
Вчера, 14:51
«Робоавиа» построит завод дронов в Ростовской области
Вчера, 14:49
Для грузовиков закроют четыре въезда в Ростов-на-Дону
Вчера, 14:20
Политолог Сухарь рассказал, что будет с уволенными министрами в Ростовской области
Вчера, 12:05
Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в Москву
Вчера, 11:53
"