«Посмотрим, будете ли вы живы вообще»: Карпин описал сложное положение «Ростова»

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил свои опасения относительно дальних поездок команды из-за отсутствия работающего аэропорта в городе.
Главный тренер подчеркнул, что заботится о здоровье своих игроков. Он рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются футболисты, когда им приходится проделывать долгий путь на автобусе и самолете. Он отметил, что такие переезды увеличивают риск получения травм и предложил проводить матчи с использованием запасного состава. Карпин подчеркнул, что хотел бы увидеть, как команда соперников сможет сыграть несколько матчей после таких переездов.
«Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас это даже в голове не уложится. Это риск просто получить травмы. Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три-четыре раза туда-обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы»
6 мая «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1. После 27 туров РПЛ команда занимает шестое место вместе с «Крыльями Советов», набрав 40 очков.
Ранее ФК «Ростов» также вылетел из Кубка России.