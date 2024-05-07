Прошли не везде: как в Ростовскую область доставляют и продают вездеходы

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
«В арктических районах страны в ближайшие 10 лет будет потребность порядка 20 тысяч вездеходов, если прибавить к этому другие субъекты РФ плюс гусеничную технику, мы видим здесь потенциал и объем рынка на предстоящие годы», — говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Россия Илья Зубков.
По оценкам Торгово-промышленной палаты, объем рынка вездеходной техники в России — около 24 миллиардов рублей. По конструкции этот вид транспорта делится на четыре типа. Самый популярный — колесный. Преимущество таких вездеходов в том, что на них можно ездить и по обычным дорогам. На колесные вездеходы приходится примерно треть рынка. Такая же доля у гусеничных вездеходов. Оставшаяся часть — это водная и мототехника.
Производством вездеходов в России занимается несколько компаний. Преимущественно их предприятия располагаются в главных регионах сбыта продукции или по соседству с такими регионами. Речь идет о севере и востоке страны. Крупное производство есть также в Подмосковье.
Так, одну из компаний основали ученые. В СССР они несколько лет разрабатывали вездеходы в лаборатории отдела машин повышенной проходимости НАМИ. После перестройки исследователи решили уйти в бизнес и создавать вездеходы на продажу. В 90-е годы вездеходы не были поулярны, и предприятия едва не прогорели. Производители сами ездили в отдаленные регионы и показывали людям, каким может быть транспорт.
Стоимость вездеходов зависит от их габаритов и функциональности. Модель, которая может взять на борт 600 килограммов, плавает, и выдерживает температуры до минус 60 градусов достигает в стоимости восьми миллионов рублей.
В компании «Трэкол», производящей вездеходную технику, поделились такой статистикой: в прошлом году там произвели 375 вездеходов и выручили за них больше 4,5 миллиарда рублей. Из них чуть меньше производитель половины продал напрямую частному бизнесу. Ещё примерно столько же пришлось на дилеров. Они перекупают технику и реализуют её, в основном, участвуя в торгах. Но, согласно условиям закупки, оплата, как правило, поступает не сразу. Поэтому нужно много оборотных средств, чтобы выполнить такой заказ. Дилеры берут эти издержки на себя. Оставшаяся часть — рассрочка. Большинство таких клиентов — это логистические компании Крайнего Севера.
Производители ставят перед собой цель максимально локализовать производство, самостоятельно изготавливать кузова, шасси, рамы, диски, салон и так далее. Но самой большой проблемой для них является производство двигателей.
«Отсутствует дизельный двигатель легкий. То есть в России есть дизельные двигатели, их очень много, но они танковые, это двигатели КамАЗы, „Уралы“, это огромные двигатели. Так как мы производим вместе с рынком амфибийную технику, она должна плавать, то эти двигатели не подходят», — заявил совладелец «Трэкол».
Среди других проблем производителей — нехватка кадров и автокомпонентов, сложности с сертификацией, высокий утилизационный сбор. С разработкой нормативно-правовых актов и новыми рынками сбыта компаниям помогает Торгово-промышленная палата.
«Мы фактически помогаем поставщикам и производителям найти друг друга. Также мы продвигаем интересы производителей данного вида техники через выставки и ярмарки. Многие производители данной отрасли являются членами ТПП, мы также помогаем найти выходы на новые региональные рынки и помогаем с зарубежными рынками, я имею ввиду страны ШОС, БРИКС и СНГ», — говорит Илья Зубков, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
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На нехватку моторов жалуются и производители водной техники. В группе компаний «Север» рассказали, что имеют цех мощностью 450 аэроглиссеров в год. Выручка предприятия составляет около миллиарда рублей. Компания ориентируются на добывающие компании.
Некоторые предприятия производят вездеходную технику на заказ. Они берут базовые автомобили и дорабатывают согласно пожеланиям заказчика. Их стоимость стартует от 1,3 миллиона рублей и может доходить до 6,5 миллиона рублей. Заказчик, например, может попросить производителя модифицировать автомобиль так, чтобы он мог передвигаться вброд.
От вездеходов зависят, как обычные жители отдалённых территорий, так и целые отрасли — геологоразведка, нефтяная и газовая промышленность, поисковые, аварийно-спасательные работы. В последние годы рынок вездеходов набирает обороты и растет даже быстрее общемировых темпов.
Однако несмотря на это, по данным экспертов, стране нужно, как минимум, в два раза больше такой техники, чем ее сейчас производят.
«В арктическом регионе растет добыча полезных ископаемых, реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся новые дороги. Безусловно, это еще один драйвер СКЛ для развития потребления вездеходной техники. В семи из девяти северных районов работают Торгово-промышленные палаты, они обладают широкими возможностям по усилению горизонтального взаимодействия всех заинтересованных сторон в целях развития арктической зоны России, также работают профильные комитеты и советы, которые помогают выработке нормативно-правовых документов для развития отрасли», — говорит Илья Зубков, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
Ростовская область нуждается в вездеходах не так сильно, как таежные и полярные регионы страны. Здесь нет тайги, болот и непроходимой местности. По этой же причине в области нет и крупных производств вездеходов.
И тем не менее в регионе есть населенные пункты, добраться к которым на обычном транспорте проблематично. К некоторым хуторам не проложили даже щебеночного покрытия, а потому в период дождей машины просто вязнут в грязи и не могут добраться. Нужны вездеходы и для газовой промышленности, а также поисковых и аварийно-спасательных работ.
Купить вездеходную технику в Ростове и области предлагают несколько крупных дилеров. Также транспорт могут доставить из других регионов. Одним из важнейших дилеров является ООО «Мануфактура», поставляющая свою технику под брендом Global Drive. Главный офис компании находится в Приморском крае, но свои представительства она имеет практически во всех крупных городах РФ. Чистые активы компании в 2022 году составили чуть больше 56 миллионов рублей.
На сайтах свободных объявлений также можно найти информацию о продаже вездеходов. Доставить вездеход частные владельцы чаще всего обещают из других регионов.