Прошли не везде: как в Ростовскую область доставляют и продают вездеходы

В компании «Трэкол», производящей вездеходную технику, поделились такой статистикой: в прошлом году там произвели 375 вездеходов и выручили за них больше 4,5 миллиарда рублей. Из них чуть меньше производитель половины продал напрямую частному бизнесу. Ещё примерно столько же пришлось на дилеров. Они перекупают технику и реализуют её, в основном, участвуя в торгах. Но, согласно условиям закупки, оплата, как правило, поступает не сразу. Поэтому нужно много оборотных средств, чтобы выполнить такой заказ. Дилеры берут эти издержки на себя. Оставшаяся часть — рассрочка. Большинство таких клиентов — это логистические компании Крайнего Севера.