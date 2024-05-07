РЭО: Для распределения просроченных продуктов нужна специальная система с оператором

Posted Вчера, 22:57
Published Вчера, 22:57
Modified Вчера, 22:57
Updated Вчера, 22:57
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России ежегодно образуется 17 миллионов тонн отходов продуктов питания, при этом потери продовольственных товаров превышают 40%, что влечет за собой выброс более двух миллионов тонн свалочного газа. Это также связано с огромной стоимостью потерянных продуктов, оцениваемой в более чем 1,6 триллиона рублей, что составляет 12% оборота розничной торговли продуктами питания в стране. В такой ситуации эффективным решением проблемы могло бы стать развитие системы распределения продуктов питания в основном с истекающим сроком годности, сообщает 56orb.ru.
Глава РЭО пришел к выводу, что для эффективной работы такой системы необходим оператор, ответственный за распределение продуктов. При этом он обозначил важность привлечения специализированных организаций и активного участия предприятий агросектора, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.
В свою очередь, директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов добавил, что основной принцип деятельности такой системы заключается в сборе и распределении продовольственной продукции, пригодной к употреблению, среди социально незащищенных категорий граждан. Он высказал мнение, что оператором нужно назначить благотворительную организацию, отвечающую за сбор и передачу продуктов.
Такая благотворительная организация должна будет обеспечить взаимодействие с предприятиями агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.
Для развития подобной системы необходимо разработать и внести изменения в законодательство, касающиеся ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания и своевременной передачи излишков продуктов питания до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.