РЭО: Для распределения просроченных продуктов нужна специальная система с оператором

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России ежегодно образуется 17 миллионов тонн отходов продуктов питания, при этом потери продовольственных товаров превышают 40%, что влечет за собой выброс более двух миллионов тонн свалочного газа. Это также связано с огромной стоимостью потерянных продуктов, оцениваемой в более чем 1,6 триллиона рублей, что составляет 12% оборота розничной торговли продуктами питания в стране. В такой ситуации эффективным решением проблемы могло бы стать развитие системы распределения продуктов питания в основном с истекающим сроком годности, сообщает 56orb.ru.