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Posted Вчера, 22:57

Published Вчера, 22:57

Modified Вчера, 22:57

Updated Вчера, 22:57

РЭО: Для распределения просроченных продуктов нужна специальная система с оператором

РЭО: Для распределения просроченных продуктов нужна специальная система с оператором

6 мая 2024, 22:57
Фото: 1MI
Российский экологический оператор выдвинул идею создания системы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности и предложил назначить оператора данной системы в рамках Концепции по минимизации образования отходов в Российской Федерации.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России ежегодно образуется 17 миллионов тонн отходов продуктов питания, при этом потери продовольственных товаров превышают 40%, что влечет за собой выброс более двух миллионов тонн свалочного газа. Это также связано с огромной стоимостью потерянных продуктов, оцениваемой в более чем 1,6 триллиона рублей, что составляет 12% оборота розничной торговли продуктами питания в стране. В такой ситуации эффективным решением проблемы могло бы стать развитие системы распределения продуктов питания в основном с истекающим сроком годности, сообщает 56orb.ru.

Глава РЭО пришел к выводу, что для эффективной работы такой системы необходим оператор, ответственный за распределение продуктов. При этом он обозначил важность привлечения специализированных организаций и активного участия предприятий агросектора, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.

В свою очередь, директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов добавил, что основной принцип деятельности такой системы заключается в сборе и распределении продовольственной продукции, пригодной к употреблению, среди социально незащищенных категорий граждан. Он высказал мнение, что оператором нужно назначить благотворительную организацию, отвечающую за сбор и передачу продуктов.

Такая благотворительная организация должна будет обеспечить взаимодействие с предприятиями агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.

Для развития подобной системы необходимо разработать и внести изменения в законодательство, касающиеся ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания и своевременной передачи излишков продуктов питания до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.

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