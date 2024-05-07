РЭО профинансирует возведение двух объектов ТКО в Дагестане

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Как отмечается, инвестиционные проекты могут быть профинансированы компанией во втором квартале текущего года за счет средств облигационных выпусков РЭО.
В РЭО уточнили, что строительство объектов ведется в рамках создания современных комплексов по обращению с отходами (КПО). На таких объектах утилизация ТКО включают обработку, переработку полезных фракций и захоронение остатков, непригодных для переработки. Об этом пишет newstracker.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в ближайшее время компания направит инвестору полученные от выпуска собственных ценных бумаг средства на возведение этих объектов в составе строящихся КПО в Дербентском и Хасавюртовском районах Республики Дагестан.
Как рассказал глава РЭО, проектная мощность объектов размещения составит 120 тыс. тонн и 150 тыс. тонн соответственно. При этом входящие мощности сортировочных предприятий составят 200 и 250 тысяч тонн ежегодно.
Данные объекты строятся в рамках заключенных концессионных соглашений. Согласно целям нацпроекта «Экология», создание комплексов позволит субъекту достигнуть обработки 100% отходов и снижения объема захоронения отходов на 50%.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что объем финансирования первого комплекса составит 721 815 000 рублей, а второго — 1 123 154 000 рублей. Он добавил, что объекты обработки с участками утилизации субсидируются в рамках господдержки, на основании постановления Правительства РФ № 1222.