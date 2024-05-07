РЭО профинансирует возведение двух объектов ТКО в Дагестане

В РЭО уточнили, что строительство объектов ведется в рамках создания современных комплексов по обращению с отходами (КПО). На таких объектах утилизация ТКО включают обработку, переработку полезных фракций и захоронение остатков, непригодных для переработки. Об этом пишет newstracker.ru.