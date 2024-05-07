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Posted 7 мая, 16:26

Published 7 мая, 16:26

Modified 7 мая, 16:28

Updated 7 мая, 16:28

Ростовчанам рассказали, как купить автомобиль в Армении и привезти его домой

Ростовчанам рассказали, как купить автомобиль в Армении и привезти его домой

7 мая 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчанам рассказали, как купить автомобиль в Армении и привезти его домой
Армения входит в ЕАЭС, а потому при ввозе машин оттуда не придется уплачивать таможенные пошлины, напомнил портал Newia.

Армения не граничит с Россией напрямую, а потому привезти оттуда авто проблематично. Но поскольку страна входит в Евразийский экономический союз, то при растаможке покупатель заплатит лишь утилизационный сбор. Если машину ввезли по таможенным нормам Армении, утилизационный сбор окажется выше. Кроме того, потребуется оплатить таможенные пошлины в зависимости от объема двигателя и сбор за таможенное оформление.

Что касается транспортировки самой машины на автовозе, то за это придется отдать, минимум, 40 тысяч рублей. При обращении к посредникам предстоит заплатить примерно одну тысячу долларов за поиск автомобиля, его оформление и отправку в РФ.

В Ростовской области станет еще меньше доступных автомобилей
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Эксперты отмечают, что чаще всего в Армении россияне покупают машины из Соединенных штатов. Найти там можно как раритетное американское авто, так и новинку.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовскую область доставляют и продают вездеходы.

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