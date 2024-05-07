Ростовчанам рассказали, как купить автомобиль в Армении и привезти его домой

Posted 7 мая, 16:26
Published 7 мая, 16:26
Modified 7 мая, 16:28
Updated 7 мая, 16:28
Армения не граничит с Россией напрямую, а потому привезти оттуда авто проблематично. Но поскольку страна входит в Евразийский экономический союз, то при растаможке покупатель заплатит лишь утилизационный сбор. Если машину ввезли по таможенным нормам Армении, утилизационный сбор окажется выше. Кроме того, потребуется оплатить таможенные пошлины в зависимости от объема двигателя и сбор за таможенное оформление.
Что касается транспортировки самой машины на автовозе, то за это придется отдать, минимум, 40 тысяч рублей. При обращении к посредникам предстоит заплатить примерно одну тысячу долларов за поиск автомобиля, его оформление и отправку в РФ.
Эксперты отмечают, что чаще всего в Армении россияне покупают машины из Соединенных штатов. Найти там можно как раритетное американское авто, так и новинку.
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