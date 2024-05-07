Ростовчанам рассказали, как купить автомобиль в Армении и привезти его домой

Армения не граничит с Россией напрямую, а потому привезти оттуда авто проблематично. Но поскольку страна входит в Евразийский экономический союз, то при растаможке покупатель заплатит лишь утилизационный сбор. Если машину ввезли по таможенным нормам Армении, утилизационный сбор окажется выше. Кроме того, потребуется оплатить таможенные пошлины в зависимости от объема двигателя и сбор за таможенное оформление.