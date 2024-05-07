Синоптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в Ростове

А вот 9 мая рекомендуется не выходить из дома с 12.00–15.00 мск, либо находиться в тени и обязательно использовать SPF-крем, так как индекс ультрафиолетового излучения почти достигнет своего пика. Днем сила излучения будет ровняться 10 баллам. Данный индекс считается очень высоким и вредным для здоровья. Экстремальным считается показатель индекса в 11 баллов.