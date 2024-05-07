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Published Сегодня, 07:01

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Синоптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в Ростове

Синоптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в Ростове

7 мая 2024, 07:01
Фото: Unsplash
Синоптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в Ростове
Синоптики предупреждают об экстремально высоком уровне ультрафиолетового излучения в Ростове-на-Дону. Несмотря на облачность 9 мая, солнце будет максимально опасно, сообщает Gismeteo.ru.

УФ-индекс в ближайшее время в Ростове окажется на высоком уровне. 7 мая в 12.00 мск показатель приблизится к небезопасному значению 7 баллов из 11 возможных. 8 мая излучение солнца будет высоким, но более безопасным. Индекс опустится до 6 баллов.

А вот 9 мая рекомендуется не выходить из дома с 12.00–15.00 мск, либо находиться в тени и обязательно использовать SPF-крем, так как индекс ультрафиолетового излучения почти достигнет своего пика. Днем сила излучения будет ровняться 10 баллам. Данный индекс считается очень высоким и вредным для здоровья. Экстремальным считается показатель индекса в 11 баллов.

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Так, например, если не соблюдать правила безопасности, то УФ лучи могут вызвать чрезмерный загар, ожоги и повреждение ДНК в клетках кожи. Агрессивное воздействие солнца снижает иммунитет, повреждает сетчатку глаз, вызывает старение кожи и провоцирует рак.

Ранее стало известно, что ко Дню Победы в Ростове произойдет резкое похолодание.

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