Синоптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в Ростове

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
УФ-индекс в ближайшее время в Ростове окажется на высоком уровне. 7 мая в 12.00 мск показатель приблизится к небезопасному значению 7 баллов из 11 возможных. 8 мая излучение солнца будет высоким, но более безопасным. Индекс опустится до 6 баллов.
А вот 9 мая рекомендуется не выходить из дома с 12.00–15.00 мск, либо находиться в тени и обязательно использовать SPF-крем, так как индекс ультрафиолетового излучения почти достигнет своего пика. Днем сила излучения будет ровняться 10 баллам. Данный индекс считается очень высоким и вредным для здоровья. Экстремальным считается показатель индекса в 11 баллов.
Так, например, если не соблюдать правила безопасности, то УФ лучи могут вызвать чрезмерный загар, ожоги и повреждение ДНК в клетках кожи. Агрессивное воздействие солнца снижает иммунитет, повреждает сетчатку глаз, вызывает старение кожи и провоцирует рак.
Ранее стало известно, что ко Дню Победы в Ростове произойдет резкое похолодание.