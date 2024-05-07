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Уже летом Ростовская область получит судно на подводных крыльях «Метеор 120Р»

Судна «Метеор» хотят запустить из Таганрога в Волгоградскую область

7 мая 2024, 17:35
Фото: Правительство Ростовской области
Уже летом Ростовская область получит судно на подводных крыльях «Метеор 120Р»
Уже летом Ростовская область получит судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», рассказал Donnews uендиректор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин.

Компания подала заявку на получение в лизинг «Метеор 120Р». Его обещают доставить в Ростовскую область в августе этого года. Судно пустят по маршруту из Таганрога в Калач-на-Дону в Волгоградской области.

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«Метеоры» вмещают в себя до 120 пассажиров. Их изготавливает Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях в Нижегородской области.

Напомним, для региона уже закупили судна на подводных крыльях «Валдай». У них гораздо меньшая вместительность — до 45 человек. Они ходят по маршруту из Ростова в Азов и обратно. Изначально власти заявляли, что закупают судна для развития речного пассажирского транспорта в регионе. Вместе с тем стоимость билетов на «Валдаи» в одну сторону подняли до 1 300 рублей. Эта сумма в несколько раз больше обычного билета на автобус из Ростова в Азов.

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#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Речной пассажирский транспорт Ростовской области#Ростов#Метеор 120М
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