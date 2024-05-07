Судна «Метеор» хотят запустить из Таганрога в Волгоградскую область

Напомним, для региона уже закупили судна на подводных крыльях «Валдай». У них гораздо меньшая вместительность — до 45 человек. Они ходят по маршруту из Ростова в Азов и обратно. Изначально власти заявляли, что закупают судна для развития речного пассажирского транспорта в регионе. Вместе с тем стоимость билетов на «Валдаи» в одну сторону подняли до 1 300 рублей. Эта сумма в несколько раз больше обычного билета на автобус из Ростова в Азов.