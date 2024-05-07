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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Фото для иллюстрации

Уголовное дело завели на дуэлянта, пытавшегося застрелить полицейских

7 мая 2024, 15:34
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Мужчина напал с травматическим оружием на сотрудников полиции в Аксайском районе, поделились подробностями в СУ СК по Ростовской области.

Происшествие случилось поздним вечером 4 мая. Пьяный житель одного из многоквартирных домов в поселке Темерницкий решил вызвать на дуэль своих соседей по лестничной клетке. Он вооружился травматическим оружием и угрожал проживающим рядом людям.

На место прибыла полиция. Несостоявшийся дуэлянт выстрелил в сотрудников правоохранительных органов. Пули их не задели. Дебошир спрятался в квартире, где выстрелил себе в живот.

Житель Ростовской области вызвал соседей на дуэль и открыл стрельбу по полиции
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Мужчину госпитализировали. Благодаря помощи врачей его здоровью ничего не угрожает.

Сейчас дебошира задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции.

Ранее дебошир в Ростовской области разнес чужой дом и внезапно умер.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Уголовное дело#18+#Происшествия
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