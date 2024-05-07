Уголовное дело завели на дуэлянта, пытавшегося застрелить полицейских

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Происшествие случилось поздним вечером 4 мая. Пьяный житель одного из многоквартирных домов в поселке Темерницкий решил вызвать на дуэль своих соседей по лестничной клетке. Он вооружился травматическим оружием и угрожал проживающим рядом людям.
На место прибыла полиция. Несостоявшийся дуэлянт выстрелил в сотрудников правоохранительных органов. Пули их не задели. Дебошир спрятался в квартире, где выстрелил себе в живот.
Мужчину госпитализировали. Благодаря помощи врачей его здоровью ничего не угрожает.
Сейчас дебошира задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции.
Ранее дебошир в Ростовской области разнес чужой дом и внезапно умер.