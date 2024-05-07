Уголовное дело завели на дуэлянта, пытавшегося застрелить полицейских

Происшествие случилось поздним вечером 4 мая. Пьяный житель одного из многоквартирных домов в поселке Темерницкий решил вызвать на дуэль своих соседей по лестничной клетке. Он вооружился травматическим оружием и угрожал проживающим рядом людям.