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Причиной резких заморозков в Ростовской области стало ультраполярное вторжение

Ультраполярное вторжение стало причиной резких заморозков в Ростовской области

7 мая 2024, 05:20
Фото: rostovgazeta.ru
Причиной резких заморозков в Ростовской области стало ультраполярное вторжение
Климатолог Александр Иошпа назвал причину неожиданных заморозков в Ростовской области в первой половине мая, пишет КП-Ростов.

Напомним, очередное похолодание накроет Ростов-на-Дону и область к 9 мая. В ближайшие дни — 7 и 8 мая в регионе будет относительно тепло, однако к праздничным выходным температура может опуститься ниже +10 градусов в ночное время, в дневные часы термометры покажут не выше +18 градусов.

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Похолодание продлится до конца длинных выходных. Потепление придет в регион только с начала следующей недели.

Причиной резкого похолодания климатолог называет ультраполярное движение. По его словам, во власти воздушных масс с Севера оказалась и Центральная часть страны, там ударили морозы и прошли снегопады.

Ранее стало известно о гибели урожая фруктов и ягод на севере Ростовской области из-за заморозков.

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