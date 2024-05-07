Ультраполярное вторжение стало причиной резких заморозков в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Напомним, очередное похолодание накроет Ростов-на-Дону и область к 9 мая. В ближайшие дни — 7 и 8 мая в регионе будет относительно тепло, однако к праздничным выходным температура может опуститься ниже +10 градусов в ночное время, в дневные часы термометры покажут не выше +18 градусов.
Похолодание продлится до конца длинных выходных. Потепление придет в регион только с начала следующей недели.
Причиной резкого похолодания климатолог называет ультраполярное движение. По его словам, во власти воздушных масс с Севера оказалась и Центральная часть страны, там ударили морозы и прошли снегопады.
Ранее стало известно о гибели урожая фруктов и ягод на севере Ростовской области из-за заморозков.