Ультраполярное вторжение стало причиной резких заморозков в Ростовской области

Напомним, очередное похолодание накроет Ростов-на-Дону и область к 9 мая. В ближайшие дни — 7 и 8 мая в регионе будет относительно тепло, однако к праздничным выходным температура может опуститься ниже +10 градусов в ночное время, в дневные часы термометры покажут не выше +18 градусов.