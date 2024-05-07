В администрации Ростова-на-Дону рассмотрели вопросы летнего отдыха детей

Для получения путевки или компенсации за нее родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты населения района по месту регистрации по месту жительства ребенка или в МФЦ. Информацию также можно получить через портал государственных и муниципальных услуг. Право на получение компенсации за самостоятельно приобретенную путевку имеет один из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. При этом и ребенок, и родитель на дату обращения должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Ростова-на-Дону. Расходы на оплату проезда к месту отдыха возьмет на себя муниципальный бюджет.