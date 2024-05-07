В администрации Ростова-на-Дону рассмотрели вопросы летнего отдыха детей

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Приобретение путевок для детей в летние лагеря стало одной из тем расширенного планерного совещания, которое провел в Ростове-на-Дону глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
Так, бесплатные путевки в организации отдыха полагаются детям из малоимущих семей и детям участников СВО. Для этих категорий уже закуплены 4 тысячи путевок в загородные и санаторные лагеря. Первый заезд планируется 26 мая.
На совещании было отмечено, что денежные компенсации за путевки, приобретенные самостоятельно родителями или приобретенные работодателями для детей сотрудников, предоставляются органами социальной защиты. Размер компенсации варьируется от 50 до 100% в зависимости от доходов семьи.
«Хочу обратить внимание, что компенсация доступна, если санаторный и оздоровительный лагеря состоят в реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов РФ», — отметил Алексей Логвиненко.
Для получения путевки или компенсации за нее родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты населения района по месту регистрации по месту жительства ребенка или в МФЦ. Информацию также можно получить через портал государственных и муниципальных услуг. Право на получение компенсации за самостоятельно приобретенную путевку имеет один из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. При этом и ребенок, и родитель на дату обращения должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Ростова-на-Дону. Расходы на оплату проезда к месту отдыха возьмет на себя муниципальный бюджет.
«Поручил рассмотреть возможность выделения путевок на отдых для детей из пунктов временного размещения. Также обеспечить для всех желающих юных ростовчан в летний период занятия на пришкольных спортивных стадионах с инструкторами из Центра физической культуры и спорта», — добавил Алексей Логвиненко.
Более подробная информация-памятка по организации отдыха детей и их оздоровления в этом году размещена на официальном сайте администрации города.
Всего в Ростове-на-Дону с 1 июня посещать лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе 82 школ, смогут более 10 тысяч детей. Их обеспечат двухразовым питанием, также юные ростовчане смогут посетить экскурсии, театры и кинотеатры. В Центре цифрового образования детей «IT-куб» Дворца творчества детей и молодежи и Центре детского технического творчества подготовят профильные смены «Информационные технологии», а также выездную смену «Академия успеха». Кружки и секции смогут посетить 25 тысяч школьников. Более 8 тысяч ребят примут участие в спортивных и туристских учебно-тренировочных сборах, выездных соревнованиях, фестивалях и конкурсах. А муниципальный образовательный центр «Смена» в Лазаревском районе города Сочи, где запланирована работа четырех профильных смен по 21 дню, примет 300 юных ростовчан.