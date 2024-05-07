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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

Продлили ограничение на въезд в Ростов-на-Дону через Западный мост

Въезд в Ростов через Западный мост откроют не раньше 12 июня

7 мая 2024, 11:52
Фото: Яндекс.Карты
Продлили ограничение на въезд в Ростов-на-Дону через Западный мост
В Ростове-на-Дону продлили ограничения на въезд в город со стороны Батайска по Западному мосту, сообщает горадминистрация.

Сроки запуска движения по Западному мосту перенесли в связи со строительством канализационного коллектора. Так, с 12 мая до 12 июня ограничения будут действовать на проезжей части от улицы Портовой до переулка Мартыновского. На данном участке будет организовано одностороннее движение. Автомобили смогут проезжать в сторону переулка. Во избежание пробок рекомендуется двигаться в объезд указанного участка.

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Позже с 13 июня по 30 июля движение перекроют по улице Всесоюзной на участке от улицы Портовой до дома на Всесоюзной, 20.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону запретили парковку на проспекте Ленина.

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