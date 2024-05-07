Въезд в Ростов через Западный мост откроют не раньше 12 июня

Сроки запуска движения по Западному мосту перенесли в связи со строительством канализационного коллектора. Так, с 12 мая до 12 июня ограничения будут действовать на проезжей части от улицы Портовой до переулка Мартыновского. На данном участке будет организовано одностороннее движение. Автомобили смогут проезжать в сторону переулка. Во избежание пробок рекомендуется двигаться в объезд указанного участка.