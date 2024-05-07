В Минздраве объяснили, почему не могут открыть роддом №5 в Ростове

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Изначально обновленный роддом обещали открыть в конце апреля. Минздрав подтвердил, что реконструкцию медицинского учреждения уже завершили. Работу оно возобновит после получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. Примерных сроков получения этого документа чиновники не дали.
В министерстве добавили, что с начала марта в новом корпусе заработали женская консультация и дневной гинекологический стационар. Перепрофилирование нового здания родильного дома, несмотря на слухи, не стоит на повестке.
Напомним, о завершении строительства нового корпуса роддома градоначальник Алексей Логвиненко сообщил еще летом прошлого года. Сейчас на месте демонтированного корпуса появилось восьмиэтажное здание, а обсервационный корпус представлен блоками высотой в два и семь этажей.