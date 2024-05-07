В Минздраве объяснили, почему не могут открыть роддом №5 в Ростове

Напомним, о завершении строительства нового корпуса роддома градоначальник Алексей Логвиненко сообщил еще летом прошлого года. Сейчас на месте демонтированного корпуса появилось восьмиэтажное здание, а обсервационный корпус представлен блоками высотой в два и семь этажей.