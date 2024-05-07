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В Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты

В Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты

7 мая 2024, 10:35
Фото: 1MI
В Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты
Новочеркасский городской суд приговорил к реальным срокам семерых жителей Ростовской области, причастным к деятельности ростовской ячейки неонацистской террористической организации, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

Ранее сотрудники УФСБ России вместе с представителями ГУ МВД России по Ростовской области предотвратили деятельность местной ячейки террористической организации, которая планировала акции, связанные с поджогами. Силовики задержали семерых молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет. Было установлено, что мужчины собирались использовать самодельные зажигательные устройства.

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После выяснения всех обстоятельств был вынесен приговор. Преступники проведут в колонии общего режима от 2-х до 6 лет по ряду статей: «Организация экстремистского сообщества», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».

Ранее стало известно, что суд утвердил приговор пенсионерке в Ростовской области за два репоста.

До этого участнику нацформирования из Украины дали 18 лет колонии в Ростове-на-Дону.

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