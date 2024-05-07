В Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты

Ранее сотрудники УФСБ России вместе с представителями ГУ МВД России по Ростовской области предотвратили деятельность местной ячейки террористической организации, которая планировала акции, связанные с поджогами. Силовики задержали семерых молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет. Было установлено, что мужчины собирались использовать самодельные зажигательные устройства.