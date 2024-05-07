В Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Ранее сотрудники УФСБ России вместе с представителями ГУ МВД России по Ростовской области предотвратили деятельность местной ячейки террористической организации, которая планировала акции, связанные с поджогами. Силовики задержали семерых молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет. Было установлено, что мужчины собирались использовать самодельные зажигательные устройства.
После выяснения всех обстоятельств был вынесен приговор. Преступники проведут в колонии общего режима от 2-х до 6 лет по ряду статей: «Организация экстремистского сообщества», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».
Ранее стало известно, что суд утвердил приговор пенсионерке в Ростовской области за два репоста.
До этого участнику нацформирования из Украины дали 18 лет колонии в Ростове-на-Дону.