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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В полиции прокомментировали эвакуацию лицея №20 в Ростове

В полиции прокомментировали эвакуацию лицея №20 в Ростове

7 мая 2024, 13:26
Фото: Екстерина Плюснина/Яндекс.Карты
В полиции прокомментировали эвакуацию лицея №20 в Ростове
«Опасности» во время эвакуации в лицее №20 в Ростове не обнаружили, сообщили в пресс-службе управления МВД.

Днем 7 мая в социальных сетях сообщили об эвакуации учеников лицея на улице Металлургической, 100. Педагоги вывели их из здания. На место прибыли экстренные службы, полиция и кинологи. После осмотра лицея и прилегающей к нему территории учеников пустили обратно. В МВД позже официально подтвердили, что «опасности не обнаружили».

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В полиции прокомментировали эвакуацию лицея №20 в Ростове
Видео: ТГ-канал «Ростов Главный!

Источник RostovGazeta сообщил, что учителя успокоили родителей в чатах. Они написали, что никто из лицеистов не пострадал, а уроки возобновились в штатном режиме.

Ранее торговый центр «Мегамаг» эвакуировали в Ростове.

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