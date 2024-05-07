В полиции прокомментировали эвакуацию лицея №20 в Ростове

Днем 7 мая в социальных сетях сообщили об эвакуации учеников лицея на улице Металлургической, 100. Педагоги вывели их из здания. На место прибыли экстренные службы, полиция и кинологи. После осмотра лицея и прилегающей к нему территории учеников пустили обратно. В МВД позже официально подтвердили, что «опасности не обнаружили».