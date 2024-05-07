В Ростове-на-Дону число пострадавших от укусов клещей сократилось в разы

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Благодаря превентивной обработке число горожан, пострадавших от укусов клещей, сократилось в разы.
Сезонный вопрос — борьбу с клещами — был поднят на планерном совещании в администрации Ростова-на-Дону. Участники обсудили принимаемые меры и их эффективность.
«Проводимая работа приносит свои плоды. Площади акарицидной обработки увеличены, а число укушенных клещами ростовчан в черте нашего города, напротив, сократилось, причем, в разы. Именно по этой причине мы постоянно увеличиваем площади противоклещевой обработки муниципальных территорий и финансирование данных мероприятий», — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По его словам, специалисты ежегодно проводят противоклещевую обработку в городских лесах, парках, скверах, на кладбищах и общественных пространствах, в местах массового отдыха горожан, увеличивая площадь. Так, например, в 2022 году акарицидными обработками было охвачено 500 га городской территории, в 2023 году — 544 га, что почти на 9% больше, чем годом ранее. В текущем году работы планируется провести на площади 592,5 га, что на 9% больше по сравнению с показателем 2023 года.
Отмечается, что своевременно заключены муниципальные контракты с подрядными организациями, сотрудники которых выезжают по заранее определенным местам, наиболее подверженным заражению паразитами, а также на основании обращений горожан и уведомлений управления Роспотребнадзора. Кроме того, ведется взаимодействие с хозяйствующими субъектами по вопросу проведения профилактических мероприятий на их территориях.
При этом в период майских праздников горожане традиционно массово выезжают на природу. Чтобы отдых не был испорчен, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Необходимо помнить, что клещи могут доставить человеку немало хлопот и сказаться на здоровье, поскольку являются переносчиками таких опасных инфекций, как крымская геморрагическая лихорадка, болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), клещевой энцефалит, эрлихиозы. Эти болезни протекают очень тяжело, могут привести к инвалидности и даже летальному исходу.
Проведенный анализ показал, что в этом году больше всего ростовчан пострадало от укусов клещей при выезде на природу — 53,7% случаев, на втором месте — садовые товарищества — 24,3%, на третьем — придомовые территории — 22%. По последним данным, с жалобами на укусы клещей в медицинские организации областного центра обратилось 205 горожан, этот показатель меньше прошлогоднего. И если исключить из этой цифры укусы, которые зафиксированы за пределами города, то в самой донской столице с начала сезона зарегистрировано только 28 укушенных. В 2023 году пострадавших было гораздо больше — 113. Снижение показателя удалось достичь благодаря превентивной обработке территорий.
В Управлении благоустройства и лесного хозяйства создана интерактивная карта, куда еженедельно наносятся места, где обработка уже проведена. В настоящее время это участки общей площадью 302,6 га — роща вдоль улиц Каскадной и Орской, Лелюшенковский лесопарк, Левобережная зона, частично Щепкинское урочище, участки Кумженской рощи, парк Авиаторов, балка Рябинина, частично роща СКА, Сосновый бор, Соловиная роща, территории Нового поселения, Левенцовка, территории городских лесов, прилегающих к Ростовскому морю, территории городских лесов по улице Золотистой, часть Александровской рощи. После акарицидных обработок проводится контроль их эффективности, который повторится через 15–20 дней.
В случае укуса пострадавшему необходимо обратиться в травмпункт для безопасного извлечения клеща. Затем его необходимо отвезти на исследование в зооэнтомологическое отделение ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 7-я Линия, д. 67, каб. 301, тел. 275-74-18, либо в любую клинико-диагностическую лабораторию, которая делает подобные анализы. С памяткой профилактики укусов клещей можно ознакомиться на сайте администрации города по ссылке.