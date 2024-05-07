В Ростове-на-Дону число пострадавших от укусов клещей сократилось в разы

Проведенный анализ показал, что в этом году больше всего ростовчан пострадало от укусов клещей при выезде на природу — 53,7% случаев, на втором месте — садовые товарищества — 24,3%, на третьем — придомовые территории — 22%. По последним данным, с жалобами на укусы клещей в медицинские организации областного центра обратилось 205 горожан, этот показатель меньше прошлогоднего. И если исключить из этой цифры укусы, которые зафиксированы за пределами города, то в самой донской столице с начала сезона зарегистрировано только 28 укушенных. В 2023 году пострадавших было гораздо больше — 113. Снижение показателя удалось достичь благодаря превентивной обработке территорий.