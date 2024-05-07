В Ростове-на-Дону в честь 9 Мая запустят трамвай по маршруту «Великий путь Победы»

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Так, традиционная акция «Великий путь Победы» пройдет 9 мая с 13.00 до 17.00 мск. Во время поездки на трамвае жители и гости города смогут узнать интересные исторические факты о Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны.
Отметим, что курсировать трамвай будет по маршрутам №1 и 10. На платформе самого трамвая обустроят сцену, на которой выступят артисты ансамбля «Успех».
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону в честь Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны организуют 14 мини-парадов.
Напомним, что в этом году в Ростове-на-Дону акция «Бессмертный Полк» пройдет в новом формате, а празднование Дня Победы пройдет без салюта, а на парад пустят только ветеранов.
До этого стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы.