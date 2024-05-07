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Published Сегодня, 10:27

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В Ростове-на-Дону 9 мая запустят трамвай по маршруту «Великий путь Победы»

В Ростове-на-Дону в честь 9 Мая запустят трамвай по маршруту «Великий путь Победы»

7 мая 2024, 10:27
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону 9 мая запустят трамвай по маршруту «Великий путь Победы»
В честь Дня Победы 9 мая по улицам Ростов-на-Дону проедет особенный трамвай в рамках акции «Великий Путь Победы», сообщили городские власти.

Так, традиционная акция «Великий путь Победы» пройдет 9 мая с 13.00 до 17.00 мск. Во время поездки на трамвае жители и гости города смогут узнать интересные исторические факты о Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны.

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Отметим, что курсировать трамвай будет по маршрутам №1 и 10. На платформе самого трамвая обустроят сцену, на которой выступят артисты ансамбля «Успех».

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону в честь Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны организуют 14 мини-парадов.

Напомним, что в этом году в Ростове-на-Дону акция «Бессмертный Полк» пройдет в новом формате, а празднование Дня Победы пройдет без салюта, а на парад пустят только ветеранов.

До этого стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы.

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#Регина Симакова#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Трамвай#Транспорт#ВОВ#День Победы#Ветераны ВОВ
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