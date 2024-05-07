В Ростове снесли столетний дом турецкого подданного

По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представлял собой большую историческую ценность. Когда-то он принадлежал Бинаяну, а после революции в дом поселился русский хирург, профессор Варшавского университета Николай Напалков. Он прожил в нем до 1937 года, вплоть до самой смерти.