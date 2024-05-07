В Ростове снесли столетний дом турецкого подданного

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представлял собой большую историческую ценность. Когда-то он принадлежал Бинаяну, а после революции в дом поселился русский хирург, профессор Варшавского университета Николай Напалков. Он прожил в нем до 1937 года, вплоть до самой смерти.
«Этот объект находился в довольно тихом уголке Нахичевани, вне основных трафиков, что и способствовало самому факту сноса остаться незамеченным», — пишут активисты.
Отметим, что объединение стремится сохранить городское историческое наследие. По их словам, дом, в котором жила и работала известная персона несет историческую важность, поэтому активисты планировали составить заявку в Комитет по охране объектов культурного наследия, но не успели.
Ранее стало известно, что прокуратура требует от банка снести свое здание в центре Ростова.