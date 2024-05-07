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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Ростове снесли столетний дом турецкого подданного

В Ростове снесли столетний дом турецкого подданного

7 мая 2024, 12:22
Фото: t.me/moifasad
В Ростове снесли столетний дом турецкого подданного
Активисты Ростова-на-Дону сообщили о сносе старинного дома, который был построен в 1900-х годах в Нахичевани. Дом некогда принадлежал турецкому подданному Евтимею Бинаяну, пишет «МойФасад» в социальных сетях.

По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представлял собой большую историческую ценность. Когда-то он принадлежал Бинаяну, а после революции в дом поселился русский хирург, профессор Варшавского университета Николай Напалков. Он прожил в нем до 1937 года, вплоть до самой смерти.

«Этот объект находился в довольно тихом уголке Нахичевани, вне основных трафиков, что и способствовало самому факту сноса остаться незамеченным», — пишут активисты.

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По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представляет собой большую историческую ценность.По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представляет собой большую историческую ценность.
По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представляет собой большую историческую ценность.По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представляет собой большую историческую ценность.
По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представляет собой большую историческую ценность.По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представляет собой большую историческую ценность.
По мнению защитников архитектуры, дом номер 19 на улице 8-я Линия представляет собой большую историческую ценность.
Фото: t.me/moifasad

Отметим, что объединение стремится сохранить городское историческое наследие. По их словам, дом, в котором жила и работала известная персона несет историческую важность, поэтому активисты планировали составить заявку в Комитет по охране объектов культурного наследия, но не успели.

Ранее стало известно, что прокуратура требует от банка снести свое здание в центре Ростова.

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