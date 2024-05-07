В Ростовской области под суд пойдут два брата, державшие рабов

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
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Updated Сегодня, 12:50
По версии следствия, фигуранты на протяжение трех лет вплоть до сентября прошлого года использовали рабский труд для работ на сельскохозяйственных угодьях. Отмечается, что они могли применять насилие и угрозы. Потерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, так как у них не было возможности покинуть место проживания.
Прокуратура Волгодонского района утвердила обвинение по п. «а», «г» ч. 2 статьи 127.2 УК РФ — использование рабского труда. Братья могут получить до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты.