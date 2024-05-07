В Ростовской области под суд пойдут два брата, державшие рабов

По версии следствия, фигуранты на протяжение трех лет вплоть до сентября прошлого года использовали рабский труд для работ на сельскохозяйственных угодьях. Отмечается, что они могли применять насилие и угрозы. Потерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, так как у них не было возможности покинуть место проживания.