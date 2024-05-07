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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Ростовской области двое братьев держали в рабстве людей

В Ростовской области под суд пойдут два брата, державшие рабов

7 мая 2024, 12:48
Фото: unsplash
В Ростовской области двое братьев держали в рабстве людей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух братьев-рабовладельцев из Ростовской области.

По версии следствия, фигуранты на протяжение трех лет вплоть до сентября прошлого года использовали рабский труд для работ на сельскохозяйственных угодьях. Отмечается, что они могли применять насилие и угрозы. Потерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, так как у них не было возможности покинуть место проживания.

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отерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, так как у них не было возможности покинуть место проживания.отерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, так как у них не было возможности покинуть место проживания.
отерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, так как у них не было возможности покинуть место проживания.
Фото: Следком по Ростовской области

Прокуратура Волгодонского района утвердила обвинение по п. «а», «г» ч. 2 статьи 127.2 УК РФ — использование рабского труда. Братья могут получить до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Преступление#Преступность#Уголовное дело#Наказание
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