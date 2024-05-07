В Таганроге внедорожник разгромил могилы Мариупольского кладбища

Телеграм-канал опубликовал видео, на котором автомобиль стоит поверх могил на Мариупольском кладбище. Некоторые из них наклонены или повалены. Очевидцы сообщают, что за рулем была женщина. Мнение людей в комментариях разделилось, кто-то переживает за водителя, а кто-то за материальный ущерб, нанесенный внедорожником. По словам очевидцев, разбитыми оказались около десятка могил.