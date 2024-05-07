В Таганроге внедорожник разгромил могилы Мариупольского кладбища

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Телеграм-канал опубликовал видео, на котором автомобиль стоит поверх могил на Мариупольском кладбище. Некоторые из них наклонены или повалены. Очевидцы сообщают, что за рулем была женщина. Мнение людей в комментариях разделилось, кто-то переживает за водителя, а кто-то за материальный ущерб, нанесенный внедорожником. По словам очевидцев, разбитыми оказались около десятка могил.
«Там ограничение скорости 10 км/ч на всей территории. Если плохо стало — на газ не давят. А судя по видео — разгон был знатный. Просто нужно больше контроля над тем кто пьяный ездит…», — пишет из комментаторов.
Отметим, что на записи видно, на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. При этом в региональном УГИБДД сообщили, что данное ДТП не было зарегистрировано. Информация уточняется.
Ранее в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием грузовика.