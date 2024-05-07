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В Таганроге внедорожник разгромил могилы Мариупольского кладбища

В Таганроге внедорожник разгромил могилы Мариупольского кладбища

7 мая 2024, 08:27
Фото: 1MI
В Таганроге внедорожник разгромил могилы Мариупольского кладбища
В Таганроге внедорожник влетел на территорию Мариупольского кладбища и разбил несколько могил, сообщает телеграм-канал «Таганрог. Происшествия».

Телеграм-канал опубликовал видео, на котором автомобиль стоит поверх могил на Мариупольском кладбище. Некоторые из них наклонены или повалены. Очевидцы сообщают, что за рулем была женщина. Мнение людей в комментариях разделилось, кто-то переживает за водителя, а кто-то за материальный ущерб, нанесенный внедорожником. По словам очевидцев, разбитыми оказались около десятка могил.

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В Таганроге внедорожник влетел на территорию Мариупольского кладбища и разбил несколько могил
Видео: ТГ-канал «ЧП Таганрог»

«Там ограничение скорости 10 км/ч на всей территории. Если плохо стало — на газ не давят. А судя по видео — разгон был знатный. Просто нужно больше контроля над тем кто пьяный ездит…», — пишет из комментаторов.

Отметим, что на записи видно, на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. При этом в региональном УГИБДД сообщили, что данное ДТП не было зарегистрировано. Информация уточняется.

Ранее в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием грузовика.

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