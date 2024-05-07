Житель Ростовской области раскопал могилу сына, желая доказать вину врачей

У трехлетнего ребенка в прошлом году обнаружили рак крови. Он проходил лечение в детской областной больнице. На время мальчику стало лучше, но затем его состояние ухудшилось. Медики заявили родителям, что бессильны, и жизнь малыша не спасти. Вскоре ребенок скончался.