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Житель Ростовской области раскопал могилу сына, желая доказать вину врачей

Житель Ростовской области раскопал могилу сына, желая доказать вину врачей

7 мая 2024, 17:00
Фото: Unsplash
Житель Ростовской области раскопал могилу сына, желая доказать вину врачей
Мужчина в Ростовской области эксгумировал могилу трехлетнего сына, чтобы доказать вину медиков в его гибели, рассказал «Московский комсомолец».

У трехлетнего ребенка в прошлом году обнаружили рак крови. Он проходил лечение в детской областной больнице. На время мальчику стало лучше, но затем его состояние ухудшилось. Медики заявили родителям, что бессильны, и жизнь малыша не спасти. Вскоре ребенок скончался.

Отец мальчика уверен, что врачи должны были провести пересадку костного мозга во время ремиссии. Семья обратилась в СК, МВД и прокуратуру, чтобы наказать врачей. Адвокат добился возбуждения уголовного дела.

Отец умершего ребенка сам раскопал его могилу, что эксгумировать тело для повторной экспертизы.Отец умершего ребенка сам раскопал его могилу, что эксгумировать тело для повторной экспертизы.
Отец умершего ребенка сам раскопал его могилу, что эксгумировать тело для повторной экспертизы.
Фото: ТГ-канал don_mash

Отец умершего ребенка сам раскопал его могилу, чтобы эксгумировать тело для повторной экспертизы. Официальных данных по этому поводу пока что не поступало.

Ранее Александр Бастрыкин вмешался в дело об отказе госпитализировать онкобольную в Ростове. Женщина парализована и вынуждена получать помощь в частной клинике за миллионы рублей.

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