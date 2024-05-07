Жителей Ростовской области позвали бесплатно проверить родинки на онкологию

Меланома — одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Она характеризуется агрессивным и быстрым ростом. За 16 лет кампании было обследовано более 190 тысяч человек и у 3 376 из них были выявлены подозрения на меланому. Она может появиться в любом возрасте, но чаще всего ее диагностируют у пожилых людей.