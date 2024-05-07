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Published Сегодня, 07:58

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Жителей Ростовской области позвали бесплатно проверить родинки на онкологию

Жителей Ростовской области позвали бесплатно проверить родинки на онкологию

7 мая 2024, 07:58
Фото: donland.ru
Жителей Ростовской области позвали бесплатно проверить родинки на онкологию
20 мая в Ростовской области пройдет ежегодная акция «День диагностики меланомы». В рамках кампании каждый желающий сможет бесплатно проверить свои родинки, сообщает региональный Минздрав.

В этом году состоится 17-й по счету «День диагностики меланомы». В этот день врачи-дерматологи помогают своевременно выявить опасное заболевание, тем самым спасая жизни людей. Попасть на обследование можно будет в шести городах Ростовской области: Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Новочеркасске, Аксае, Батайске, а также в селе Чалтырь. Провериться можно будет сразу в 45 медицинских учреждениях.

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Меланома — одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Она характеризуется агрессивным и быстрым ростом. За 16 лет кампании было обследовано более 190 тысяч человек и у 3 376 из них были выявлены подозрения на меланому. Она может появиться в любом возрасте, но чаще всего ее диагностируют у пожилых людей.

Ранее стало известно, что онкобольной жене участника СВО в Ростове отказали в госпитализации.

До этого в Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей.

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