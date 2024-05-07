Жителей Ростовской области позвали бесплатно проверить родинки на онкологию

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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В этом году состоится 17-й по счету «День диагностики меланомы». В этот день врачи-дерматологи помогают своевременно выявить опасное заболевание, тем самым спасая жизни людей. Попасть на обследование можно будет в шести городах Ростовской области: Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Новочеркасске, Аксае, Батайске, а также в селе Чалтырь. Провериться можно будет сразу в 45 медицинских учреждениях.
Меланома — одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Она характеризуется агрессивным и быстрым ростом. За 16 лет кампании было обследовано более 190 тысяч человек и у 3 376 из них были выявлены подозрения на меланому. Она может появиться в любом возрасте, но чаще всего ее диагностируют у пожилых людей.
Ранее стало известно, что онкобольной жене участника СВО в Ростове отказали в госпитализации.
До этого в Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей.