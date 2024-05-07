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Стало известно, какие бункеры хотят строить ростовчане на своих дачах

Жители Ростовской области массово переоборудуют погреба в бункеры

7 мая 2024, 05:57
Фото: Pxhere
Стало известно, какие бункеры хотят строить ростовчане на своих дачах
Жители Ростовской области все чаще просят обустроить на их участке многофункциональное укрытие, которое можно использовать как погреб, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников.

Как рассказывает строитель бункеров Леонид Синельников, чаще всего жители области просят укрепить уже существующие подвалы и погреба, установить на определенной глубине модульный объект, который уже оснащен всем необходимым, а также обустроить укрепление «с нуля»: с заливкой фундамента, стен и подводкой коммуникаций. Это самый дорогой вид работ.

«Строительство бункера от и до заказывают редко. Во-первых, это дорого. А во-вторых, в процессе строительства именно тут, в Ростовской области, возникают проблемы с грунтовыми водами или глинистыми почвами», — отмечает Леонид Синельников.

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Наиболее распространен, по словам эксперта, у дончан вариант с укреплением уже существующего погреба.

«Он дешевле, быстрее и его можно использовать, как и раньше, для хранения закаток. А при случае — по прямому назначению. Так как подвалы обычно находятся на глубине не больше 5-7 метров под землей, защитить они могут только то взрывной волны: в вас не полетят осколки, мебель и не обрушатся ветхие стены или потолок. Многие считают, что этого достаточно», — рассказывает строитель бункеров.

Ранее RostovGazeta писала о том, что новостройки в Ростове подорожали в 2,5 раза после ввода льготной ипотеки.

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#Анна Ивченко#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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