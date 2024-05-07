Жители Ростовской области массово переоборудуют погреба в бункеры

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Как рассказывает строитель бункеров Леонид Синельников, чаще всего жители области просят укрепить уже существующие подвалы и погреба, установить на определенной глубине модульный объект, который уже оснащен всем необходимым, а также обустроить укрепление «с нуля»: с заливкой фундамента, стен и подводкой коммуникаций. Это самый дорогой вид работ.
«Строительство бункера от и до заказывают редко. Во-первых, это дорого. А во-вторых, в процессе строительства именно тут, в Ростовской области, возникают проблемы с грунтовыми водами или глинистыми почвами», — отмечает Леонид Синельников.
Наиболее распространен, по словам эксперта, у дончан вариант с укреплением уже существующего погреба.
«Он дешевле, быстрее и его можно использовать, как и раньше, для хранения закаток. А при случае — по прямому назначению. Так как подвалы обычно находятся на глубине не больше 5-7 метров под землей, защитить они могут только то взрывной волны: в вас не полетят осколки, мебель и не обрушатся ветхие стены или потолок. Многие считают, что этого достаточно», — рассказывает строитель бункеров.
Ранее RostovGazeta писала о том, что новостройки в Ростове подорожали в 2,5 раза после ввода льготной ипотеки.