Жители Ростовской области массово переоборудуют погреба в бункеры

«Он дешевле, быстрее и его можно использовать, как и раньше, для хранения закаток. А при случае — по прямому назначению. Так как подвалы обычно находятся на глубине не больше 5-7 метров под землей, защитить они могут только то взрывной волны: в вас не полетят осколки, мебель и не обрушатся ветхие стены или потолок. Многие считают, что этого достаточно», — рассказывает строитель бункеров.