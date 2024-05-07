Жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 20:52
Updated Сегодня, 20:52
Местные жители сообщили, что слышали глухие звуки, похожие на стрельбу, после чего в городе якобы включилась сирена. Некоторые из очевидцев считают, что могла сработать система ПВО.
Кроме того, жители сообщили, что, дескать, различили звук летящего беспилотника.
Журналисты запросили информацию у представителей власти региона, однако комментариев пока не поступало. Минобороны также не сообщало об инциденте.
Ранее политолог Дмитрий Абросимов заявил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные.