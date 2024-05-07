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Published Сегодня, 20:50

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Жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом

Жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом

7 мая 2024, 20:50
Фото: mil.ru
Жители города Таганрога, а также населенных пунктах, расположенных поблизости вечером 7 мая сообщили о глухих звуках в небе, похожих на взрывы. Люди предположили, что это может быть свидетельством работы системы ПВО. Об этом они пишут в соцсетях.

Местные жители сообщили, что слышали глухие звуки, похожие на стрельбу, после чего в городе якобы включилась сирена. Некоторые из очевидцев считают, что могла сработать система ПВО.

Кроме того, жители сообщили, что, дескать, различили звук летящего беспилотника.

Власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов
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Журналисты запросили информацию у представителей власти региона, однако комментариев пока не поступало. Минобороны также не сообщало об инциденте.

Ранее политолог Дмитрий Абросимов заявил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные.

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#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Системы ПВО#Беспилотники#Работа ПВО#Система ПВО#Происшествия
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