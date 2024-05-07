Жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом

Жители города Таганрога, а также населенных пунктах, расположенных поблизости вечером 7 мая сообщили о глухих звуках в небе, похожих на взрывы. Люди предположили, что это может быть свидетельством работы системы ПВО. Об этом они пишут в соцсетях.