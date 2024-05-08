Барбер из Ростова Еременко рассказал, почему нельзя мыть голову холодной водой

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Напомним, что жителей Западного жилого массива и Центра почти на месяц оставят без горячей воды. По информации «Ростовских тепловых сетей», с 13 мая до 6 июня будут проводиться работы на ТЭЦ-2. Однако жителям домов на улице в Советском районе горячую воду выключили 7 мая.
Многие ростовчане не желают тратить время на подогрев воды в кастрюле. Люди предпочитают мыть голову ледяной водой из-под крана. Однако эксперты не советуют это делать.
«Вопрос заключается не в том, какими станут волосы после мытья холодной водой. Его надо рассматривать с точки зрения сосудистых изменений. Дело в том, что когда с непривычки человек моет голову холодной водой, сужаются сосуды. Кровь начинает хуже циркулировать. К тому же при слабом иммунитете можно запросто простудиться. Да и в холодной воде хуже вымываются волосы», — отмечает Иван Еременко.
Мастер барбершопа подчеркивает, что мыть голову нужно, как минимум, водой комнатной температуры. Но в идеале, она должны быть теплой и комфортной.
Напомним, что в прошлом году жителям ЗЖМ в Ростове 14 мая тоже отключали горячую воду. Сроки ее подачи переносились. Из-за отсутствия горячей воды в домах прокуратура начала проверку.