Барбер из Ростова Еременко рассказал, почему нельзя мыть голову холодной водой

Напомним, что жителей Западного жилого массива и Центра почти на месяц оставят без горячей воды. По информации «Ростовских тепловых сетей», с 13 мая до 6 июня будут проводиться работы на ТЭЦ-2. Однако жителям домов на улице в Советском районе горячую воду выключили 7 мая.