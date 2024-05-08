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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Барбер Еременко рассказал, почему ростовчанам не стоит мыть голову холодной водой

Барбер из Ростова Еременко рассказал, почему нельзя мыть голову холодной водой

8 мая 2024, 12:53
Фото: Unsplash
Барбер Еременко рассказал, почему ростовчанам не стоит мыть голову холодной водой
Вопрос о том, можно ли мыть голову холодной водой из-под крана, надо рассматривать с точки зрения здоровья человека, сообщил RostovGazeta ростовский мастер и директор барбершопа Иван Еременко.

Напомним, что жителей Западного жилого массива и Центра почти на месяц оставят без горячей воды. По информации «Ростовских тепловых сетей», с 13 мая до 6 июня будут проводиться работы на ТЭЦ-2. Однако жителям домов на улице в Советском районе горячую воду выключили 7 мая.

Многие ростовчане не желают тратить время на подогрев воды в кастрюле. Люди предпочитают мыть голову ледяной водой из-под крана. Однако эксперты не советуют это делать.

Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц
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«Вопрос заключается не в том, какими станут волосы после мытья холодной водой. Его надо рассматривать с точки зрения сосудистых изменений. Дело в том, что когда с непривычки человек моет голову холодной водой, сужаются сосуды. Кровь начинает хуже циркулировать. К тому же при слабом иммунитете можно запросто простудиться. Да и в холодной воде хуже вымываются волосы», — отмечает Иван Еременко.

Мастер барбершопа подчеркивает, что мыть голову нужно, как минимум, водой комнатной температуры. Но в идеале, она должны быть теплой и комфортной.

Напомним, что в прошлом году жителям ЗЖМ в Ростове 14 мая тоже отключали горячую воду. Сроки ее подачи переносились. Из-за отсутствия горячей воды в домах прокуратура начала проверку.

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