Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области

Ранее в Сети появились кадры, на которых на одном из кладбищ Ростовской области мужчина раскапывает могилу ребенка. Как пишут СМИ, год назад у трехлетнего мальчика была обнаружена лейкемия. Врачи областной больницы, где он получал лечение, не смогли помочь маленькому пациенту и он скончался. Однако отец мальчика считает, что ему можно было помочь, сделав операцию по пересадке костного мозга. Тело ребенка мужчина решил эксгумировать для проведения экспертизы.