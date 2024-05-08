Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Ранее в Сети появились кадры, на которых на одном из кладбищ Ростовской области мужчина раскапывает могилу ребенка. Как пишут СМИ, год назад у трехлетнего мальчика была обнаружена лейкемия. Врачи областной больницы, где он получал лечение, не смогли помочь маленькому пациенту и он скончался. Однако отец мальчика считает, что ему можно было помочь, сделав операцию по пересадке костного мозга. Тело ребенка мужчина решил эксгумировать для проведения экспертизы.
Следком ссылаясь на информацию СМИ сообщает, что родители обратились в правоохранительные органы, чтобы те возбудили уголовное дело.
Кроме того, отец мальчика настаивает на том, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза. Последняя и проводится в настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела.