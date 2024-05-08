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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

Бастрыкин поручил разобраться в смерти ребенка в больнице Ростовской области

Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области

8 мая 2024, 05:33
Фото: rostovgazeta.ru
Бастрыкин поручил разобраться в смерти ребенка в больнице Ростовской области

Бастрыкин поручил разобраться в смерти ребенка в больнице Ростовской области

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о смерти ребенка в Ростовской области, сообщает Следком Ростовской области.

Ранее в Сети появились кадры, на которых на одном из кладбищ Ростовской области мужчина раскапывает могилу ребенка. Как пишут СМИ, год назад у трехлетнего мальчика была обнаружена лейкемия. Врачи областной больницы, где он получал лечение, не смогли помочь маленькому пациенту и он скончался. Однако отец мальчика считает, что ему можно было помочь, сделав операцию по пересадке костного мозга. Тело ребенка мужчина решил эксгумировать для проведения экспертизы.

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Следком ссылаясь на информацию СМИ сообщает, что родители обратились в правоохранительные органы, чтобы те возбудили уголовное дело.

Кроме того, отец мальчика настаивает на том, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза. Последняя и проводится в настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела.

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