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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Базу отдыха продают на левом берегу Ростова за 60 млн рублей

Базу отдыха продают на левом берегу Ростова за 60 млн рублей

8 мая 2024, 08:13
Фото: Авито.ру
Базу отдыха продают на левом берегу Ростова за 60 млн рублей
На Левобережье в Ростове выставили на продажу базу отдыха, объявление появилось на сайте «Авито».

База расположена на первой береговой линии. Владелец утверждает, что территория обустроена мостками-причалами для рыбалки и беседками с мангалами. Также там имеются бассейн и спортивные площадки.

Гостиничное здание имеет три этажа. Помимо номеров там находятся каминный зал, бильярдная и хамам.

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Гостиничное здание имеет три этажа. Помимо номеров там находятся каминный зал, бильярдная и хамам.Гостиничное здание имеет три этажа. Помимо номеров там находятся каминный зал, бильярдная и хамам.
Гостиничное здание имеет три этажа. Помимо номеров там находятся каминный зал, бильярдная и хамам.Гостиничное здание имеет три этажа. Помимо номеров там находятся каминный зал, бильярдная и хамам.
Гостиничное здание имеет три этажа. Помимо номеров там находятся каминный зал, бильярдная и хамам.
Фото: Авито.ру

Собственник просит за объект 60 миллионов рублей, но готов снизить цену для потенциального покупателя. Причина продажи базы отдыха не уточняется.

Ранее бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону выставили на продажу за 310 миллионов рублей.

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