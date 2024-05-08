Базу отдыха продают на левом берегу Ростова за 60 млн рублей

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
База расположена на первой береговой линии. Владелец утверждает, что территория обустроена мостками-причалами для рыбалки и беседками с мангалами. Также там имеются бассейн и спортивные площадки.
Гостиничное здание имеет три этажа. Помимо номеров там находятся каминный зал, бильярдная и хамам.
Собственник просит за объект 60 миллионов рублей, но готов снизить цену для потенциального покупателя. Причина продажи базы отдыха не уточняется.
Ранее бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону выставили на продажу за 310 миллионов рублей.