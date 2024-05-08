Бесплатный проезд введут для части жителей в Ростове. Кто сможет не платить?

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Целый день ветераны и их сопровождающие смогут передвигаться на общественном транспорте совершенно бесплатно. Напомним, что по всему городу будут проходить праздничные мероприятия.
Также стоит отметить, что в этом году жители и гости Ростова-на-Дону не смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка» и побывать на параде Победы. В целях безопасности доступ гостей на парад не предусмотрен.
Ранее стало известно, куда можно сходить в Ростове-на-Дону с 9 по 12 мая. В эти дни ростовчане смогут принять участие в тематических развлечениях.
Также в честь 9 Мая запустят трамвай по маршруту «Великий путь Победы».
До этого RostovGazeta писала о том, что на День Победы в Ростове похолодает до +6 градусов.