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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

В Ростове-на-Дону 9 мая сделают бесплатный проезд для ветеранов

Бесплатный проезд введут для части жителей в Ростове. Кто сможет не платить?

8 мая 2024, 14:00
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону 9 мая сделают бесплатный проезд для ветеранов

В Ростове-на-Дону 9 мая сделают бесплатный проезд для ветеранов и сопровождающих

В честь Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Праздничный бонус будет действовать только 9 мая, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале.

Целый день ветераны и их сопровождающие смогут передвигаться на общественном транспорте совершенно бесплатно. Напомним, что по всему городу будут проходить праздничные мероприятия.

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Также стоит отметить, что в этом году жители и гости Ростова-на-Дону не смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка» и побывать на параде Победы. В целях безопасности доступ гостей на парад не предусмотрен.

Ранее стало известно, куда можно сходить в Ростове-на-Дону с 9 по 12 мая. В эти дни ростовчане смогут принять участие в тематических развлечениях.

Также в честь 9 Мая запустят трамвай по маршруту «Великий путь Победы».

До этого RostovGazeta писала о том, что на День Победы в Ростове похолодает до +6 градусов.

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