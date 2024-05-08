Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Мясниковского района с 18 мая

Так, начиная с субботы, 18 мая, грузовикам запрещен будет въезд на улицы: Зрелищная, Оганова, Особенная и Сосновая (со стороны проспекта Торговый). При этом заезжать в город в этих местах нельзя будет только в периоды времени с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 мск.