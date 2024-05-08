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Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Мясниковского района с 18 мая

Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Мясниковского района с 18 мая

8 мая 2024, 06:12
Фото: 1MI
Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Мясниковского района с 18 мая
В Ростове-на-Дону собираются ограничить въезд грузовых машин в город, об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.

Так, начиная с субботы, 18 мая, грузовикам запрещен будет въезд на улицы: Зрелищная, Оганова, Особенная и Сосновая (со стороны проспекта Торговый). При этом заезжать в город в этих местах нельзя будет только в периоды времени с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 мск.

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В сообщении сказано, что ограничение на въезд в город для грузового транспорта связан с реализацией проекта «грузовой каркас». Проект нацелен на то, чтобы оптимизировать возможность подвоза материалов к строительным площадкам города.

Ранее стало известно, что грузовикам нельзя будет заезжать в Ростов по четырем дорогам. Ограничения коснутся грузовых машин массой выше 3,5 тонны. Действовать подобный запрет будет часы пик: с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск.

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