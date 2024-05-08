rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В караоке Ростова-на-Дону появятся военно-патриотические песни ко Дню Победы

Караоке-бары в Ростове изменили репертуар ко Дню Победы

8 мая 2024, 13:10
Фото: Unsplash
В караоке Ростова-на-Дону появятся военно-патриотические песни ко Дню Победы
В честь Дня Победы ростовские караоке-клубы обновили праздничные плейлисты. Теперь в честь 9 Мая все желающие смогут исполнить старые и современные патриотические песни, сообщает РБК Ростов.

В Ростове-на-Дону многие караоке-бары включили в свой репертуар военные и патриотические песни. В мае в этих заведениях можно будет услышать как старые композиции, например «Катюша», «Три танкиста», «Синий платочек» и многое другое, так и песни исполнителя SHAMAN. Среди новинок можно будет найти «Реквием» и «Встаем».

В Ростове в честь Дня Победы проведут 14 мини-парадов
Узнать подробнее

Работники развлекательных заведений отметили, что в этом году ожидается большая посещаемость. Люди бронируют места заранее, по предварительным подсчетам, количество гостей увеличится на 30%–50%.

Ранее стало известно какие мероприятия запланированы в городе в честь Дня Победы.

Читайте также:
В Ростове ограничат движение транспорта из-за репетиций парада 9 МаяПогоня за золотом и призраками: куда сходить в Ростове на выходных 6 и 7 апреляВ Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#День Победы#Музыка#Праздники
Подпишитесь
Концерты на «полуторке», классика кино и опера: куда сходить в Ростове с 9 по 12 мая
Сегодня, 06:03
В Ростове-на-Дону создали непотопляемую лодку для СВО
Сегодня, 06:11
В администрации Ростова анонсировали два громких назначения
Сегодня, 06:40
Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области
Сегодня, 05:33
«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая
Вчера, 21:17
Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире
Вчера, 16:50
"