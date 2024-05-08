Караоке-бары в Ростове изменили репертуар ко Дню Победы

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Ростове-на-Дону многие караоке-бары включили в свой репертуар военные и патриотические песни. В мае в этих заведениях можно будет услышать как старые композиции, например «Катюша», «Три танкиста», «Синий платочек» и многое другое, так и песни исполнителя SHAMAN. Среди новинок можно будет найти «Реквием» и «Встаем».
Работники развлекательных заведений отметили, что в этом году ожидается большая посещаемость. Люди бронируют места заранее, по предварительным подсчетам, количество гостей увеличится на 30%–50%.
Ранее стало известно какие мероприятия запланированы в городе в честь Дня Победы.