Караоке-бары в Ростове изменили репертуар ко Дню Победы

В Ростове-на-Дону многие караоке-бары включили в свой репертуар военные и патриотические песни. В мае в этих заведениях можно будет услышать как старые композиции, например «Катюша», «Три танкиста», «Синий платочек» и многое другое, так и песни исполнителя SHAMAN. Среди новинок можно будет найти «Реквием» и «Встаем».