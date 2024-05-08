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Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублей

Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублей

8 мая 2024, 09:57
Фото: 1MI
Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублей
Дорожные компании в Ростовской области нарушили антимонопольное законодательство, ФАС России сообщил, что эту позицию поддержал и Арбитражный суд Москвы, который рассмотрел кассационную жалобу по делу.

Ранее антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести организаций в Ростовской и Волгоградской областях. Речь идет о строительных компаниях «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс».

ФАС выявил, что компании незаконно сговорились, чтобы поддерживать нужные им цены на торгах. Под антимонопольное соглашение организаций попал 121 аукцион на ремонт и строительство дорог в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Адыгее. Общий размер вырученных на сговоре средств составил 24 миллиарда рублей рубля.

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«Ростовское ДСУ», «Т-Транс» и «Таганрогское ДСУ» пытались оспорить заключение ФАС в суде, но кассационный суд встал на сторону антимонопольной службы.

Напомним, в Ростовской области проверят отремонтированные дороги. Власти ищут организацию, которая займется изучением дорожного полотна.

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