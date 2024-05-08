Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублей

ФАС выявил, что компании незаконно сговорились, чтобы поддерживать нужные им цены на торгах. Под антимонопольное соглашение организаций попал 121 аукцион на ремонт и строительство дорог в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Адыгее. Общий размер вырученных на сговоре средств составил 24 миллиарда рублей рубля.