Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Ранее антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести организаций в Ростовской и Волгоградской областях. Речь идет о строительных компаниях «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс».
ФАС выявил, что компании незаконно сговорились, чтобы поддерживать нужные им цены на торгах. Под антимонопольное соглашение организаций попал 121 аукцион на ремонт и строительство дорог в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Адыгее. Общий размер вырученных на сговоре средств составил 24 миллиарда рублей рубля.
«Ростовское ДСУ», «Т-Транс» и «Таганрогское ДСУ» пытались оспорить заключение ФАС в суде, но кассационный суд встал на сторону антимонопольной службы.
Напомним, в Ростовской области проверят отремонтированные дороги. Власти ищут организацию, которая займется изучением дорожного полотна.