rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Концерты на «полуторке», классика кино и опера: куда сходить в Ростове с 9 по 12 мая

Концерты на «полуторке», классика кино и опера: куда сходить в Ростове с 9 по 12 мая

8 мая 2024, 06:03
Фото: donland.ru/CC BY 4.0
Концерты на «полуторке», классика кино и опера: куда сходить в Ростове с 9 по 12 мая
Оставшиеся майские праздники пройдут под знаменем Дня Победы. Какие мероприятия запланированы в городе в честь праздника, узнала корреспондент RostovGazeta.

Какие мероприятия не стали проводить в Ростове 9 Мая

В этом году День Победы будут праздновать в непривычном формате. Так, решено отказаться от запуска салютов. Запрет на их использование актуален для всех жителей Ростовской области.

Без зрителей пройдет и парад Победы на Театральной площади. Ростовчане смогут посмотреть лишь его трансляцию. Ветеранов поздравят мини-парадами и выездными концертами во дворах их домов. Не будет и живого шествия «Бессмертного полка». Такие ограничения и нововведения связаны с мерами безопасности, действующими как в городе, так и во всем регионе.

Без зрителей пройдет и парад Победы на Театральной площади. Ростовчане смогут посмотреть лишь его трансляцию.Без зрителей пройдет и парад Победы на Театральной площади. Ростовчане смогут посмотреть лишь его трансляцию.
Без зрителей пройдет и парад Победы на Театральной площади. Ростовчане смогут посмотреть лишь его трансляцию.
Фото: donland.ru/CC BY 4.0
Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
Узнать подробнее

Какие мероприятия пройдут в Ростове в честь Дня Победы

Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове в честь Дня Победы проведут около 200 мероприятий. Праздник будут отмечать в течение нескольких дней.

Так, 6 мая, у ДГТУ пройдет ежегодный военный парад студентов-курсантов военных учебных центров вузов Ростовской области. Там же можно посетить тематические конкурсы и спортивные соревнования.

8 мая в Ростове прибудет музейный состав «Поезд Победы». Экспозиция расположится на главном железнодорожном вокзале города. В тематических вагонах представлена выставка, посвященная важным вехам Великой Отечественной войны.

9 мая на Большой Садовой жители смогут увидеть выступления фронтовых бригад на кузове легендарной «полуторки».

Заработает в Ростове в праздничные дни трамвайный маршрут «Великий путь Победы». На трамвайной платформе выступят творческие коллективы города.

9 мая на Большой Садовой жители смогут увидеть выступления фронтовых бригад на кузове легендарной «полуторки».9 мая на Большой Садовой жители смогут увидеть выступления фронтовых бригад на кузове легендарной «полуторки».
9 мая на Большой Садовой жители смогут увидеть выступления фронтовых бригад на кузове легендарной «полуторки».
Фото: donland.ru/CC BY 4.0
Стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы
Узнать подробнее

Как поучаствовать в акции «Бессмертный полк»

Акция в этом году будет длиться с 1 по 12 мая. Поскольку живого шествия в этот раз не будет, ростовчанам предложили другие форматы участия в акции. Так, жителям региона предлагают разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны на заднем боковом стекле авто с левой стороны. Также расположить портрет предка-героя можно на своей одежде.

В школах, вузах и других бюджетных организациях установят в дни акции «Стену памяти», где представят фото героев ВОВ. Также поучаствовать в акции можно в социальных сетях и мессенджерах, разместив пост или поставив портрет героя на свою аватарку.

Власти назвали причину отмены традиционного шествия «Бессмертного полка» на Дону
Узнать подробнее

Концерты, спектакли и показы кино

В Покровском сквере 9 мая запланирован концерт «Песни военных лет» джазового оркестра Кима Назаретова.

11 мая в Музыкальном театре представят оперу «Князь Игорь» (12+). У постановки высокие оценки со стороны критиков и обычных зрителей. Гениальную музыку к великому эпосу писали Александр Бородин, Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. Для оперы создали масштабные декорации и максимально приближенные к одеждам той эпохи костюмы.

11 мая в Музыкальном театре представят оперу «Князь Игорь» (12+).11 мая в Музыкальном театре представят оперу «Князь Игорь» (12+).
11 мая в Музыкальном театре представят оперу «Князь Игорь» (12+).
Фото: rostovgazeta.ru

12 мая в ДК «Ростсельмаш» выступит Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Квасова (6+). «Танцевальные номера программы создавались с учётом характерных особенностей хореографической культуры Дона. Кроме чисто фольклорной танцевальной программы, создавались сюжетные танцы, посвящённые страницам героического прошлого и настоящего Донских казаков», — указано в афише мероприятия.

В Молодежном театре 10 мая поставят спектакль «Возвращение» (16+) по классике Андрея Платонова. По сюжету, главный герой возвращается домой с войны и понимает, что за время его отсутствия дома все изменилось. В произведении анализируется тема влияние войны на семьи и личности людей.

В кинотеатрах Ростова также можно будет посмотреть бессмертную классику, посвященную Великой Отечественной войне. Например, военную драму Андрея Тарковского «Иваново детство» (0+). Фильм расскажет историю 12-летнего Ивана, чью жизнь разрушила война. На глазах у ребенка расстреляли мать и сестру, а отец погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится разведчиком.

Например, военную драму Андрея Тарковского «Иваново детство» (0+).Например, военную драму Андрея Тарковского «Иваново детство» (0+).
Например, военную драму Андрея Тарковского «Иваново детство» (0+).
Фото: Иван Леонтьевич Коваленко (1919—2002) — художник, автор плаката; Издательство «Рекламфильм»/Добросовестное использование

Представят в кинотеатрах и драму Элема Климова «Иди и смотри» (18+) с Алексеем Кравченко в главной роли. Фильм также поднимает тему влияния войны на детей и подростков. Ужасы войны ломают детство и судьбу главного героя картины. Фильм удостоился премий на множестве международных кинофестивалей.

Читайте также:
Власти назначили дату проведения седьмого Ростовского велопарадаВ доме на Мечникова в Ростове треснула стена и рухнул потолокГлава Ворошиловского района Ростова получил выговор за работу с «наримановцами»
#Алина Заярная#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Майские праздники#Ростов
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону создали непотопляемую лодку для СВО
Сегодня, 06:11
В администрации Ростова анонсировали два громких назначения
Сегодня, 06:40
Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области
Сегодня, 05:33
«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая
Вчера, 21:17
Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире
Вчера, 16:50
"