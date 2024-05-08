Концерты на «полуторке», классика кино и опера: куда сходить в Ростове с 9 по 12 мая

Без зрителей пройдет и парад Победы на Театральной площади. Ростовчане смогут посмотреть лишь его трансляцию. Ветеранов поздравят мини-парадами и выездными концертами во дворах их домов. Не будет и живого шествия «Бессмертного полка». Такие ограничения и нововведения связаны с мерами безопасности, действующими как в городе, так и во всем регионе.