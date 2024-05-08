Концерты на «полуторке», классика кино и опера: куда сходить в Ростове с 9 по 12 мая

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В этом году День Победы будут праздновать в непривычном формате. Так, решено отказаться от запуска салютов. Запрет на их использование актуален для всех жителей Ростовской области.
Без зрителей пройдет и парад Победы на Театральной площади. Ростовчане смогут посмотреть лишь его трансляцию. Ветеранов поздравят мини-парадами и выездными концертами во дворах их домов. Не будет и живого шествия «Бессмертного полка». Такие ограничения и нововведения связаны с мерами безопасности, действующими как в городе, так и во всем регионе.
Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове в честь Дня Победы проведут около 200 мероприятий. Праздник будут отмечать в течение нескольких дней.
Так, 6 мая, у ДГТУ пройдет ежегодный военный парад студентов-курсантов военных учебных центров вузов Ростовской области. Там же можно посетить тематические конкурсы и спортивные соревнования.
8 мая в Ростове прибудет музейный состав «Поезд Победы». Экспозиция расположится на главном железнодорожном вокзале города. В тематических вагонах представлена выставка, посвященная важным вехам Великой Отечественной войны.
9 мая на Большой Садовой жители смогут увидеть выступления фронтовых бригад на кузове легендарной «полуторки».
Заработает в Ростове в праздничные дни трамвайный маршрут «Великий путь Победы». На трамвайной платформе выступят творческие коллективы города.
Акция в этом году будет длиться с 1 по 12 мая. Поскольку живого шествия в этот раз не будет, ростовчанам предложили другие форматы участия в акции. Так, жителям региона предлагают разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны на заднем боковом стекле авто с левой стороны. Также расположить портрет предка-героя можно на своей одежде.
В школах, вузах и других бюджетных организациях установят в дни акции «Стену памяти», где представят фото героев ВОВ. Также поучаствовать в акции можно в социальных сетях и мессенджерах, разместив пост или поставив портрет героя на свою аватарку.
В Покровском сквере 9 мая запланирован концерт «Песни военных лет» джазового оркестра Кима Назаретова.
11 мая в Музыкальном театре представят оперу «Князь Игорь» (12+). У постановки высокие оценки со стороны критиков и обычных зрителей. Гениальную музыку к великому эпосу писали Александр Бородин, Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. Для оперы создали масштабные декорации и максимально приближенные к одеждам той эпохи костюмы.
12 мая в ДК «Ростсельмаш» выступит Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Квасова (6+). «Танцевальные номера программы создавались с учётом характерных особенностей хореографической культуры Дона. Кроме чисто фольклорной танцевальной программы, создавались сюжетные танцы, посвящённые страницам героического прошлого и настоящего Донских казаков», — указано в афише мероприятия.
В Молодежном театре 10 мая поставят спектакль «Возвращение» (16+) по классике Андрея Платонова. По сюжету, главный герой возвращается домой с войны и понимает, что за время его отсутствия дома все изменилось. В произведении анализируется тема влияние войны на семьи и личности людей.
В кинотеатрах Ростова также можно будет посмотреть бессмертную классику, посвященную Великой Отечественной войне. Например, военную драму Андрея Тарковского «Иваново детство» (0+). Фильм расскажет историю 12-летнего Ивана, чью жизнь разрушила война. На глазах у ребенка расстреляли мать и сестру, а отец погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится разведчиком.
Представят в кинотеатрах и драму Элема Климова «Иди и смотри» (18+) с Алексеем Кравченко в главной роли. Фильм также поднимает тему влияния войны на детей и подростков. Ужасы войны ломают детство и судьбу главного героя картины. Фильм удостоился премий на множестве международных кинофестивалей.