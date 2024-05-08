Майские заморозки частично уничтожили посевы в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
После апрельской жары в мае температура воздуха в регионе опустилась до минусовых значений. Такие перепады навредили озимым зерновым колосовым культурам. В апреле они активно росли и даже успели дать всходы.
Пострадали от заморозков и посевы технических культур раннего срока сева. Это сахарная свекла, подсолнечник и другие. Низкие температуры в период активного роста могут погубить эти посевы.
Наибольший ущерб заморозки наносят плодовым деревьям. Большинство из них повреждается в начале или во время цветения заморозками от -2 градусов.
Чтобы сохранить и спасти растения, аграриев просят провести подкормку посевов быстрорастворимыми удобрениями и препаратами, содержащими аминокислоты.
Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростовской области к 9 мая.