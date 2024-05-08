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Published Сегодня, 10:35

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Майские заморозки частично уничтожили посевы зернобобовых и подсолнечника

Майские заморозки частично уничтожили посевы в Ростовской области

8 мая 2024, 10:35
Фото: Unsplash
Майские заморозки частично уничтожили посевы зернобобовых и подсолнечника
Посевы пострадали в Ростовской области из-за резкого похолодания, сообщил Россельхозцентр.

После апрельской жары в мае температура воздуха в регионе опустилась до минусовых значений. Такие перепады навредили озимым зерновым колосовым культурам. В апреле они активно росли и даже успели дать всходы.

Пострадали от заморозков и посевы технических культур раннего срока сева. Это сахарная свекла, подсолнечник и другие. Низкие температуры в период активного роста могут погубить эти посевы.

Наибольший ущерб заморозки наносят плодовым деревьям. Большинство из них повреждается в начале или во время цветения заморозками от -2 градусов.

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Чтобы сохранить и спасти растения, аграриев просят провести подкормку посевов быстрорастворимыми удобрениями и препаратами, содержащими аминокислоты.

Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростовской области к 9 мая.

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