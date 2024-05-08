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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Стала известна погода в Ростове в День Победы

На День Победы в Ростове похолодает до +6 градусов

8 мая 2024, 07:24
Фото: 1MI
Стала известна погода в Ростове в День Победы

Синоптики спрогнозировали ветер и похолодание до +18 градусов в Ростове 9 мая

Облачность ожидается в Ростове-на-Дону в День Победы, сообщили синоптики.

Так, температура воздуха днем 9 мая составит +18 градусов. В праздничный вечер похолодает до +6 градусов. Небо затянут тучи, утром и вечером возможен небольшой дождь. Порывы ветра не превысят десяти метров в секунду.

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В последующие дни станет чуть теплее. Днем температура воздуха повысится до +21 градуса, а вечером — до +10 градусов. До конца недели будет преимущественно облачно. Солнечными выдадутся 10 и 12 мая.

Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы. В область пришел холодный погодный фронт с Севера.

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