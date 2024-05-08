На День Победы в Ростове похолодает до +6 градусов

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Так, температура воздуха днем 9 мая составит +18 градусов. В праздничный вечер похолодает до +6 градусов. Небо затянут тучи, утром и вечером возможен небольшой дождь. Порывы ветра не превысят десяти метров в секунду.
В последующие дни станет чуть теплее. Днем температура воздуха повысится до +21 градуса, а вечером — до +10 градусов. До конца недели будет преимущественно облачно. Солнечными выдадутся 10 и 12 мая.
Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы. В область пришел холодный погодный фронт с Севера.