Нутрициолог посоветовала ростовчанам массово отказаться от подорожавшего вина

«Употребление вина в такой стрессовой для тела ситуации может спровоцировать появление хронических заболеваний, ухудшение самочувствия, дает дополнительную нагрузку на сердце. Добавим ко всему этому майские выходные, когда люди выпивают на природе, на солнцепеке, вдали от больниц или вообще какой-либо цивилизации. Итог у таких посиделок с распитием спиртного может быть не очень хорошим», — заключает Анастасия Тодорова.