Нутрициолог посоветовала ростовчанам массово отказаться от подорожавшего вина

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
По словам эксперта, вино и шампанское, как и другие алкогольные напитки, приводят организм человека в дисбаланс. «Ростовчанам, как жителям южного региона, я бы вообще не рекомендовала пить его в жару», — отмечает нутрициолог.
По словам Анастасии Тодоровой, человеческий организм в жару и сам по себе чувствует себя некомфортно, всеми силами пытается охладиться и наладить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
«Употребление вина в такой стрессовой для тела ситуации может спровоцировать появление хронических заболеваний, ухудшение самочувствия, дает дополнительную нагрузку на сердце. Добавим ко всему этому майские выходные, когда люди выпивают на природе, на солнцепеке, вдали от больниц или вообще какой-либо цивилизации. Итог у таких посиделок с распитием спиртного может быть не очень хорошим», — заключает Анастасия Тодорова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове.