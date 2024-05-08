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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Нутрициолог советует ростовчанам отказаться от подорожавшего вина

Нутрициолог посоветовала ростовчанам массово отказаться от подорожавшего вина

8 мая 2024, 13:18
Фото: Pxhere
Нутрициолог советует ростовчанам отказаться от подорожавшего вина
Напомним, акцизы на вино и шампанское выросли на 15% с 1 мая. Корреспондент RostovGazeta разобрал с нутрициологом Анастасией Тодоровой, почему жителям Ростовской области лучше отказаться от подорожавшего вина.

По словам эксперта, вино и шампанское, как и другие алкогольные напитки, приводят организм человека в дисбаланс. «Ростовчанам, как жителям южного региона, я бы вообще не рекомендовала пить его в жару», — отмечает нутрициолог.

По словам Анастасии Тодоровой, человеческий организм в жару и сам по себе чувствует себя некомфортно, всеми силами пытается охладиться и наладить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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«Употребление вина в такой стрессовой для тела ситуации может спровоцировать появление хронических заболеваний, ухудшение самочувствия, дает дополнительную нагрузку на сердце. Добавим ко всему этому майские выходные, когда люди выпивают на природе, на солнцепеке, вдали от больниц или вообще какой-либо цивилизации. Итог у таких посиделок с распитием спиртного может быть не очень хорошим», — заключает Анастасия Тодорова.

Ранее RostovGazeta писала о том, что общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Виноделие#Вино
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