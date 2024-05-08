«Падал, вставал, ехал дальше»: курьер рассказал, как зарабатывают в доставке Ростова

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Напомним, что по заверениям в СМИ, заработок курьеров в Ростовской области достигает 140 тысяч рублей. RostovGazeta пообщалась со студентом Михаилом [имя изменено по его просьбе — прим. редакции], который работает курьером с 2021 года.
«Для студентов работа курьером — это прекрасная возможность хорошо заработать», — уверен Михаил.
Собеседник вспоминает, что его трудоустройство на работу было простым и не сложным. Он оставил заявку на сайте, ему назначили собеседование, и помогли оформить самозанятость.
«Но мне повезло, тут хорошие условия. Максимальное расстояние от склада до места не превышает двух километров, поэтому за день можно отработать 60 заказов», — делится информацией Михаил.
По словам собеседника, зарплата курьера складывается из двух частей. Первая — это гарантированная оплата труда за час. Часовая ставка составляет 150 рублей. Но нередко бывают и бонусы. Например, под Новый год ставка за час доходила до 330 рублей.
Вторая часть оплаты — это процент от каждого выполненного заказа, 20 рублей. Но и здесь есть бонусы. После каждого 15-16 заказа за день оплата за доставку начиляется по 40 рублей.
Если заказов нет, то работник доставки получает фиксированную оплату за час. Однако такое, по словам Михаила, бывает крайне редко. В целом, больше 20 минут ожидать не приходится.
Ростовчанин подчеркивает, что за месяц действительно курьеры могут заработать до 150 тысяч рублей. Однако для этого придется каждый день работать по 14 часов, без выходных.
«И люди, которые работают в таком графике, есть, я их знаю. Но это очень сложно. Я не понимаю, когда они отдыхают. Я так работать не могу», — подчеркивает Михаил.
Самое сложное, по мнению собеседника, продержаться первые три дня — потом организм адаптируется к непривычным нагрузкам.
Собеседник подчеркивает, что велосипеды курьерам выдают. Но можно работать и на своем. В этом случае курьеров поощряют, накидывая по 10 рублей в час за использование своего транспорта. Однако самое прибыльное для заработка — это электросамокат.
«Люди, которые приходят работать на постоянку по 14 часов, за месяц могут накопить на электросамокат. На нем работа спорится быстрее. Вместо 40 заказов за день можно сделать 60 и70», — отмечает Михаил.
В случае поломки велосипеды для курьеров чинят. Но иногда, по словам собеседника, делают это не надлежащим образом.
«Однажды я ехал на велосипеде и чуть приподнял верхнее колесо, чтобы запрыгнуть на поребрик. Колесо отлетело на проезжую часть, я — головой в пол. Упал на землю, разбил телефон, получил синяки и ссадины. Вижу, на дороге остановилась машина, из нее вышел водитель и принес мне колесо. Было обидно и больно. Конечно, страховка какая-то есть, но если не сломал руку или ногу, то добиться чего-то очень сложно», — делится информацией собеседник.
Ростовчанин подчеркивает, что зимой, в снег и гололед, работать курьером не хочется никому. Однако когда вместо стабильных 150 рублей за час ставку повышают до 300-350 рублей, соблазн заработать побеждает.
«За эту зиму я много раз падал. Ну, а что делать? Падал, поднимался и ехал дальше. Слава богу, сильно не разбивался. Конечно, это опасно, на велосипеде по снегу и льду. Приходится искать расчищенные пути, дорожки», — говорит собеседник.
Странных клиентов у курьеров не много, но они встречаются.
«Выпал мне однажды дальний заказ, который находился не в моей зоне. Но я решил его отработать. Приезжаю к клиенту, а заказ отдать не получается — приложение его не видит. Позвонил на склад, мне велели возвращаться назад с этим заказом. Покупательница стала возмущаться, что приобрела товар, я привез, а не отдаю. Я предложил ей перезаказать, но она сильно ругалась. Минут 40 не мог уехать от нее, потерял время. А в итоге она сказала, что будет жаловаться на меня, и заказ ей уже не нужен», — сокрушается Михаил.
Много проблем доставляют курьерам клиенты частных домов, которые просят оставить пакет у забора.
«Я считаю, что это просто глупо. Любой же может подойти и забрать покупку. Но спорить бесполезно. Людям все равно — просят делать так и даже жалуются на нас. Но теперь курьеры фотографируют пакет, когда оставляют у дверей. Бывают и другие случаи. Когда человек не увидел, где оставили пакет, наступил на него, а в нем хрупкий товар. Все разбилось, а виноват курьер», — рассказывает Михаил.
Собеседник подчеркивает, что самым приятным бонусом в работе курьера являются чаевые. И их дают очень часто.
«Например, мне вчера друг на самокате хвалился, что ему на чай дали тысячу рублей, — говорит ростовчанин. — Ну да, чаевые у нас не редкость».
Однако у курьеров существуют и штрафы.
«Был у нас такой случай. Курьер отрабатывал заказ не далеко, метров 200-300. Обычно, такие заказы несут пешком. А он поехал на велосипеде. Туда он поехал, а назад забыл и пешком пришел. Оставил велосипед, а его украли. Поэтому курьеру пришлось компенсировать стоимость велосипеда, — рассказывает Михаил. — Но чтобы велосипед не своровали, нам выдают цепи с замком и ключом. Поэтому если не пристегнул и велосипед украли — сам виноват».
Если курьер не выйдет на работу — первый раз прощают. А на второй — из зарплаты вычитается штраф.
«Но все это можно заранее обговорить если есть проблемы со здоровьем, или, как у меня — занятия в институте. Я показывал свой график занятий и на эти дни меня отменяли без снижения рейтинга», — уточняет собеседник.
По словам собеседника, у курьеров существует определенная система рейтинга. Так, рейтинг повышается когда на работу приходишь пораньше — минут за 10 до начала. Баллы накапливаются и если работаешь в вечернее время.
Снижают баллы за опоздания, за прекращение работы раньше положенного срока. И за то, если не выходишь на смену.
«Карьерного роста здесь, конечно же, нет никакого. Речь идет исключительно о заработке. Хорошо заработать можно, но только если готов напрягаться и работать по 14 часов каждый день без выходных. Но выдержать так на постоянке очень сложно», — резюмирует Михаил.